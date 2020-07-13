阿伯無戴口罩搭巴士　乘客主動送贈仍堅持唔戴　終致全車人落車

本港面臨新一波新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在記者會承認疫情有些失控，如市民鬆懈，個案或幾何式上升。不過，有市民昨日在巴士上目擊一名伯伯拒絕戴口罩，其間雖有女乘客好心遞上口罩，但他仍繼續發惡並鼓譟，最後導致全車乘客均需下車。

一名伯伯昨午未有戴口罩登上巴士，有女乘客曾向他遞上口罩，但他拒絕佩戴並情緒鼓譟，最後導致全車人下車。（fb「香港突發事故報料區」）

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有網民昨日在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖及上傳照片，表示昨午12時許乘搭一輛駛往荃灣西的290A巴士，沒料因一名坐在上層車頭的伯伯拒絕戴口罩，加上情緒鼓譟，導致所有乘客需在港鐵彩虹站附近下車。

其他乘客下車後對伯伯喝倒采，批評他自私，並認為巴士公司應「連人帶車入廠消毒」。（資料圖片）

樓主向《香港01》表示，事發時巴士有大量乘客，涉事伯伯在彩虹站上車，不久一名女乘客向車長指該伯伯不願意戴口罩，即使她已主動遞上口罩，對方仍拒絕佩戴。經女乘客多次反映後，車長到巴士上層了解情況，後來她因伯伯情緒鼓譟，他遂先讓其他乘客下車。樓主指，其他乘客下車後大喝倒采，更稱巴士公司應「連人帶車入廠消毒」，批評伯伯非常自私，不顧其他人安全。

帖文一出，大批網民怒轟涉事伯伯「累人累己」，「啲人成日唔戴口罩以為自己唔怕死好勇，但佢唔諗到隨時傳染晒其他人」，更有部分人認為在防疫的非常時期，政府應立法規管市民佩戴口罩，「政府一日不立法規管，同樣情況只會沒完沒了」、「多得呢啲人，疫情唔會完」。

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