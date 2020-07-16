新冠肺炎｜土瓜灣阿伯拉低口罩咳住揀凍肉　店主：已安排消毒店舖

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，市民人心惶惶同時亦提高防疫意識。不過有網民近日於facebook貼出相片，鬧爆一名老翁光顧土瓜灣一凍肉店時竟拉低口罩，更邊咳邊徒手挑選凍肉，極不衛生，樓主提醒街坊要小心。店鋪負責人在帖文回覆，指舖頭近日已貼出通告要求客人戴口罩，同事同時亦提醒老翁戴口罩，就事件引起不安致歉，負責人表示已安排清潔公司為店舖全面消毒。

有網民目擊一名老翁光顧土瓜灣一凍肉店時竟拉低口罩，更邊咳邊徒手挑選凍肉，極不衛生。（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

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有網民近日於facebook群組「To Kwa Wan土瓜灣之友」上載相片，表示在土瓜灣一凍肉店內目擊一個老翁在店外凍肉櫃前拉低口罩，徙手挑選凍肉時更不斷咳嗽。相中可見，該老翁低頭專心選購，惟他把口罩拉至下巴位置，口與鼻外露「唞氣」。樓主在帖文埋怨凍肉舖未有就事件作出處理，更提醒街坊多加注意。

帖文引來大批網民熱議，批評老翁直接用手接觸凍肉，非常不衛生，「好恐怖。」、「下手嚟買就中招啦」、「起碼都用返個鉗啦」、「間鋪咩措施都冇？」；但亦有網民為店舖抱不平，「做得街市忙起黎真係睇唔到咁多」、「間鋪冇得揀客，要怪係怪唔戴口罩嘅人」。

有網民目擊一名老翁光顧土瓜灣一凍肉店時竟拉低口罩，更邊咳邊徒手挑選凍肉，極不衛生。（fb群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」圖片）

及後凍肉舖負責人在帖文親自回覆，表示為事件致歉，已立即跟進處理，「本店早兩日都有貼出通告要求客人帶口罩，亦有叫同事跟指示去做，有時候繁忙時段人手有限，剛亦問過同事了解，同事亦都話有要求佢帶番口罩」。他強調會再三提醒員工留意同類情況，為讓街坊安心，已安排清潔公司為店舖全面消毒。

（facebook群組「To Kwa Wan土瓜灣之友」）

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