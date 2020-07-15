灣仔放工被陌生大媽向頸噴口水　港女急做快速測試：搞我成晚

本港爆發新冠肺炎第三波疫情，新冠肺炎經飛沬傳染，因此接觸他人的飛沬都有相當的風險。一名網民昨日（14日）在灣仔放工買魚蛋時，突然被一名女子「向我條頸噴口水」，樓主的丈夫馬上追住這個女子，後來女子聲稱被打報警處理，一番擾攘後最終不了了之，樓主也不作追究，但提醒「大家要注意隨時會係條街遇到呢啲人」。

該名網民指日前在灣仔放工買東西時，突然被一名女子「向我條頸噴口水」。（巴打絲打 Facebook Club fb圖片）

該名女網民在「巴打絲打 Facebook Club」發帖，表示在灣仔放工時在店舖買魚蛋 ，「等緊嘅途中，呢個女人無啦啦行入魚蛋舖入面向我條頸噴口水」，樓主當場嚇呆，回過神來後向丈夫表示被該名女子噴口水，丈夫「一支箭沖左出去追住呢個女人」，女子衝上的士，丈夫告訴的士司機該名女子向人噴口水，司機於是要求女子落車。女子又上了另一架的士，剛好司機要吃飯不載客，丈夫終於捉住被指噴口水的女子。

樓主指自己跑了幾條街，女子都跑到無氣，當他們停下來要求女子解釋時，「呢個女人話要報警話我打佢」，樓主表示警察到場後認為證據不足，「搞左一輪，因為佢話我打佢，警察話要返返去魚蛋鋪問有冇人見到打鬥嘈交」，最後樓主指警察告誡該女千萬別再這樣做，樓主回到魚蛋舖拿回魚旦，不作追究。

樓主直言在疫情時期，「向人噴口水真係抵打呀」，她還因此要去快速測試「搞我成晚」，又提醒「大家要注意隨時會係條街遇到呢啲人，真係有呢啲人架」。

不少網民直斥女子行為如同播毒：

樓主直言在疫情時期，「向人噴口水真係抵打呀」，她還因此要去快速測試「搞我成晚」，又提醒「大家要注意隨時會係條街遇到呢啲人，真係有呢啲人架」。

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