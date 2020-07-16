中年男女港鐵車廂內拉低口罩飲食　網民幫手計罰款：可罰＄14000

新冠肺炎疫情反覆，政府規定市民乘搭交通工具時必須配戴口罩，惟仍有人沒遵守條例。有網民在facebook群組分享照片，只見一對中年男女在港鐵車廂內拉低口罩進食，「當正地鐵係餐廳」。帖文隨即引起熱議，不少人都批評該對男女非常時期仍不注重衛生，更觸犯在車廂飲食的規例，「罰完口罩再罰食嘢啦」，更有人笑言他們這餐飯花費過萬元了。

有網民在facebook群組分享照片，只見一對中年男女在港鐵車廂內拉低口罩進食。（fb「唔戴口罩舉報區」圖片）

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該網民在fb群組「唔戴口罩舉報區」發文，指在港鐵車廂內發現一男一女將口罩拉低至下巴位置，再拿出食物大模廝樣進食。樓主更直指男女做法愚蠢，「口罩掛喺下巴，口罩幫你擋到病毒，你都中毒招」。

帖文隨即引起熱議，不少網民都批評做法離譜，「害人害己」，而且拉低口罩進食等於「自己隨時食返肺炎落肚」，有人則認為樓主應撳緊急掣煞停港鐵，之後報告車長。有網民則笑言，如果該對男女被控沒戴口罩，已經要罰款5000元，加上違反飲食條例更要再罰款2000元，兩人加起來這餐飯總值14,000元。

政府推出新抗疫措施，規定市民乘搭交通工具時必須配戴口罩，包括港鐵。（MTR圖片）

根據《港鐵附例》，在已付車費區域內進食，或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品，不論是酒精類或非酒精類飲品，最高處罰2000元。

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