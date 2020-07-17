坪石邨現感染群組　區議員上樓逐戶派防疫包　街坊感動：及時雨

本港近日爆發第3波新冠肺炎疫情，其中觀塘區坪石邨玉石樓「彬記粥麵美食」早前出現感染群組，一眾街坊人心惶惶。觀塘坪石選區區議員、民主黨的黎寶桂昨日（16日）開始在邨內為街坊派發防疫消毒包，網民大讚她成為了街坊的「及時雨」，直言回家看到防疫包掛在鐵閘外，「收到袋嘢眼濕濕」，感激她和團隊上樓逐家逐戶派發，「多謝你呀」。

觀塘區坪石邨早前出現多宗確診個案，黎寶桂昨日開始於邨內為街坊派發防疫消毒包。（黎寶桂fb授權圖片）

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現任觀塘坪石區區議員黎寶桂，昨日（17日）於facebook專頁上載多張相片，表示坪石邨現時疫情較嚴重，於是到邨內7幢大廈逐家逐戶派發防疫消毒包，袋內包括消毒搓手液、洗手液、消毒藥水等，希望以小小心意幫助街坊，「今日非常多謝義工們、互委會主席們、助理們嘅協助，我哋仲有幾日」。

袋內有包括消毒搓手液、洗手液、消毒藥水等，希望以小小心意幫助街坊。（黎寶桂fb授權圖片）

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黎寶桂回覆《香港01》查詢時表示，今次是其首個大型派發活動，透露於稍後時間會到同區的彩興苑及清水灣道8號派發防疫包。她明白當中有危險性，所以每位幫忙的義工及職員會先穿上防護裝備，再上樓向住戶派發。

不少網民大讚她為街坊出心出力，「呢種有心程度真係感動死我」、「真係要表揚吓」、「其實佢做過咩，班街坊會見到」、「盡責嘅議員要支持吓」。

（黎寶桂facebook）