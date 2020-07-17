屯門三聖邨居民確診新冠肺炎　區議員助理深夜急消毒獲街坊激讚

新冠肺炎疫情反彈令市民變成驚弓之鳥，每日也要查看確診者住處及行蹤。衛生防護中心早前確認，一名確診患者居於屯門三聖邨豐漁樓，不過由於公布時清潔工人已下班，該區區議員巫堃泰的助理得知消息即帶備工具，自行到相關大廈消毒大堂及升降機等公眾地方。街坊看過相關報告均大讚議員助理非常有心，帖文也獲一眾屯門友瘋傳；而巫堃泰之後亦更新指，食環署、房署及領展已在該邨清潔消毒。

屯門三聖區區議員巫堃泰發文指，一名新冠肺炎確診者於該區的豐漁樓居住，其助理得知消息即於當晚自行清潔大廈公眾地方，獲街坊激讚。（巫堃泰fb）

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屯門三聖區區議員巫堃泰昨晚凌晨於facebook專頁發文，指收到衛生防護中心通知，確認一名新冠肺炎患者（第1582宗）居於三聖邨豐漁樓，惟消息公布時已接近深夜，房署的清潔隊已經下班。由於缺乏人手即時進行清潔及消毒，巫堃泰的助理遂帶同清潔用品，自行到豐漁樓為居民簡單消毒大堂的公眾地方。

從相片可見，穿上T恤及短褲的助理戴上「豬嘴」面罩及膠手套，以漂白水清潔了大廈出入口、電梯按鈕、大堂公眾地方以及確診者的門口和鐵閘。

巫堃泰指，由於消息公布時清潔工人已下班，其助理遂帶同清潔用品，自行到豐漁樓為居民簡單消毒大堂的公眾地方及確診者家門。（巫堃泰fb）

巫堃泰其後再次更新，指房屋署及領展已分別安排員工於豐漁樓和三聖商場清潔，而食環署亦已安排清潔工到三聖邨的公共空間清洗，呼籲街坊提高警覺及減少外出。

不少街坊看到議員助理落手落腳清潔大廈也大為欣賞，紛紛留言大讚及分享帖文，「辛苦晒你哋呀，好感動區內有個咁盡心盡力嘅團隊」、「點解會咁瞓身做埋清潔，好人一生平安」、「好有愛！世界需要多啲你呢種人」。

亦有街坊溫馨提醒，「辛苦晒，但為街坊都要注意要著件保護衣保護自己呀」、「你哋下次記得full gear先出動，要着埋袍同戴手套呀」、「好好保重，回家小心處理衣物」。

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