自費檢測實用教學│慈雲山多人確診新冠肺炎　居民教如何覓檢測

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，當中慈雲山成重災區，多個屋苑、大廈都出現確診者，令區內人心惶惶。有住在慈雲山慈愛苑的居民近日於網上群組發文，指由於自己居住的大廈內有確診者，任職的學校要求他先做測試，確定沒有染疫才可以繼續上班，惟政府遲遲未有安排檢測，最終唯有自尋出路做檢測。他在文中詳細分享各種自費測試的價錢和要求，供大家參考。帖文引起網民共鳴，因不少住在東九龍的市民都被公司要求提供健康證明，甚是苦惱，大讚樓主帖文超實用。

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住在慈愛苑的盧先生在「慈雲山資訊交流」群組發文，分享自費測試的經驗，希望讓大家參考。他指因同座大廈出現確診者，學校要求先做測試確認沒有染疫，才可以繼續上班，當時看到管業處通告指衛生防護中心將安排派發「樽仔」，供住戶收集樣本進行檢測，可惜等了一天又一天，仍是「樽仔芳踪杳杳」。

盧生其後直接致電衛生防護中心詢問詳情，惟對方指大廈只有1名確診者，就不會全幢進行測試，僅派予同層單位及緊密接觸者，着他到私家醫院或診所自行檢測。中心職員又指，如果有發燒或上呼吸道感染症狀，就會免費幫你做肺炎測試；如果沒有病徵，則不會替他做檢測了。

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政府檢測路不通，唯有尋找私家協助，但盧指出私家醫院收費由1850至3000元，費用高昂得完全不會考慮，而私家診所則由350元至1600元，並從中選擇了一個醫療集團診所的深喉唾液樣本測試，有350元和950元兩種收費選項，分別主要是政府測試及私家測試，前者不會提供報告，收樣本後3至4天後才知結果；私家則有報告，1至2天就有結果。但政府測試是要有病徵或發燒，醫生才會幫忙填表。

居住慈愛苑的盧先生因同座大廈出現確診者，學校要求先做測試確認沒有染病，才可以繼續上班。（資料圖片）

盧先生沒有任何病徵，雖然想得到健康證明，但並不想「扮病」去政府做測試，「為了慳幾百蚊，我做不到」。因此他只可以選擇私家測試，並詳細分享測試程序：首先到診所輪候見醫生取化驗樽，翌日交回診所，再回家等候測試結果。

盧生接受《香港01》訪問時表示，交樽後2至3天就有結果，因測試結果呈陰性，下周可按需要回校處理行政工作。但據他了解，大廈確診人數雖已增至4人，但因屬同一單位，故當局仍未有安排全幢居民進行檢測。他認為檢測是為了先找出隱性病人，從而截斷傳播鏈，惟衛生防護中心「派樽」速度緩慢，領展亦遲遲未關閉商場及街市進行消毒，因而令居民憂心及不滿。

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