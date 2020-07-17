柴灣缺德住客亂掉尿片　樓下街坊收「天降黃金」：今個月已第4次

在住所亂拋衛生用品出街屬違法之餘，亦非常缺德！有柴灣街坊最近接連在家中露台收到「天降黃金」，樓上的住客竟多番亂棄用過的尿片，單單今個月內已發生4次同類事件，讓網民不禁直斥「極度衰格」。

有柴灣居民最近接連收到「天降尿片」，直斥單單1個月內已發生4次同類事件。（fb「柴灣人柴灣事」）

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有居於柴灣興民邨的街坊最近三度在facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，表示今月8日已有用過的尿片從天而降，當時他向管理處投訴，獲管理員回覆指如果再有同類事件，應通知他們上樓拍照存證，發生超過3次便可對涉事住戶扣分。

事隔一星期至本周三（15日）晚上，同一街坊再度發帖，驚嘆家中再迎來「黃金萬兩」，更指「其實今個月已經3次掟落來」，讓他相當困擾。然而，當事主在fb群組分享事件後，便有鄰居在短短相隔一晚、於周四（16日）早上再次掉尿片下樓，完成第4次的「空襲」。

不少網民懷疑涉事人是否看到事主的帖文後刻意報復，紛紛建議事主報警，或者以其他方式找出該名缺德鄰居，例如貼告示於大堂或求助區議員，並怒轟事件離譜，「黐黐哋，做乜要掉落街」、「咁冇公德，告到佢冇得住就啱啦」。

同場加映：無品爸媽將用過尿片亂棄於購物車。

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