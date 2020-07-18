【新冠肺炎】痾嘔發燒未必等如中招　一圖睇清同感冒症狀有咩分別

本港新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情反彈，多區均出現群組爆發，惟新冠肺炎初期病徵可以非常輕微，加劇傳播風險。美國哮喘和過敏基金（Asthma and Allergy Foundation of America）近日更新冠肺炎、傷風感冒、流感、花粉症和哮喘的病徵比較表，方便市民隨時查閱。

美國哮喘和過敏基金（Asthma and Allergy Foundation of America）更新冠肺炎、傷風感冒、流感、花粉症和哮喘的病徵比較表，方便市民對比及悉時求診。（fb「閱肝-香港中文大學肝臟護理中心」）

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中文大學肝臟護理中心近日在fb翻譯了「美國哮喘和過敏基金會」的圖表，列出5種病症的15個常見症狀中，新冠肺炎病人一般不會喘鳴和打噴嚏，也甚少流鼻涕或鼻塞，而咳嗽和發燒則較普遍。傷風感冒及流感患者雖同樣會咳嗽和發燒，惟不會氣促、胸悶或疼痛等；而哮喘病人普遍則會氣促，但不會身體痠痛、噁心、腹瀉嘔吐和發冷。

中心強調，最值得留意的是在5種疾病當中，只有新冠肺炎患者較常出現喪失味覺和嗅覺的情況，若市民發現自己有相關病徵，應盡快求醫，通過病毒檢測診斷，以免自己在不知不覺間感染身邊的人。

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