【新冠肺炎】染疫痊癒難永久免疫　英研究：抗體在數月內消失

英國倫敦國王學院（King's College London）周一（13日）發表研究報告稱，新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎患者痊癒後即使體內產生抗體，但也可能在數月內失去免疫力。研究人員稱，根據報告結論，「群體免疫」（herd immunity）恐怕根本無法實現。

研究團隊對為數約90人的確診患者進行檢測，觀察其抗體濃度如何隨時間變化；根據血液檢測結果，團隊發現即使患者只出現輕微症狀，也會對病毒產生一定程度的免疫反應。

研究人員表示，其中約60%患者在感染後數周內呈現有效的抗體反應，但3個月後，僅16.7%患者仍維持高水平的抗體，部分患者的血液中甚至完全沒有檢測到抗體。

研究人員解釋，當人體遇上病毒等外來威脅，會啟動細胞追蹤並消滅病原，亦即產生被稱之為抗體的蛋白質；這種蛋白質會針對特殊抗原發動攻擊，情況猶如一副鑰匙配一副特定的鎖，只要人體具備足夠的抗體，就能發揮免疫效果，防止再感染。

不過，報告顯示免疫力並非理所當然的，而且可能難以持續數月，就如同普通流感病毒的情況。研究人員指出，「群體免疫」強調當某一群體中約60%至70%的成員被感染並康復，疾病爆發的機會率就會大大降低，但根據今次研究結果，「群體免疫」可能根本無法實現。

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內地研究：抗體水平僅持續2至3個月

重慶醫科大學、重慶市疾控中心及萬州市人民醫院等醫療院所早前亦曾發表研究，指出感染新型冠狀病毒後，患者體內的抗體水平僅持續2至3個月後便開始下降，但仍需進一步研究才有定論。