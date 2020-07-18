舊同學突聯絡狂邀聽傳銷講座　醒目台男一招反擊仲賺多單生意

網民經常笑言「有朋自遠方來，非奸即盜」，很久不見的朋友突然熱情聯絡，不難會猜想對方另有目的。有台男早前正正遇上舊同學邀約，發現對方正於直銷公司任職，正當他煩惱着如何甩身時，腦內生出一個大膽想法，最終不但成功拒絕對方，更意外做成一筆生意，大逆轉經歷引來數千網民爆笑讚好。

一名台男遇上任職直銷的舊同學，醒目想到「以其人之道還自其人之身」的方法成功拒絕對方。（《大力女子都奉順》劇照）

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歌也有得唱，「最怕朋友突然的關心」，有台男早前於Dcard討論區分享，指一名久沒聯絡的同學突然找上，傾談之下得知對方正於直銷公司任職。女同學相約樓主於一咖啡店見面，正當他想着如何逃避對方的「hard sell」時，突然想到一招反攻，沒料事情發展比他想像中更順利：

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對於突然開到信用卡申請單，樓主也感到相當驚訝，又笑指女同學太易相信人：「不要這麼輕易就被人說動啊，這樣會讓我很擔心妳耶！」網民看過樓主的經歷也笑翻，嘲諷「看來她會做直銷不是沒有原因」、「笑死，我有點同情她了」。

亦有網民認為女同學另有目的，稱她只是為了繼續推銷才答應申請信用卡，「想推直銷反被推，說不定她拿到卡就說，要你也支持她一把了」、「這叫做人情卡，業內很常見，她辦卡又沒損失，半年後再去銷卡就好了，相反因為她送你一個業績，賣了你人情，禮尚往來，你也得想辦法還這個人情」。

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