台夫婦超市排隊畀錢遇野蠻大媽打尖　申辯極無賴：個位我睇到先

美式量販店好市多（Costco）在全球擁有多間分店，更是台灣消費者購物的熱門選擇之一。但有位網友在網路上分享，近日與全家人到好市多購物，在排隊結帳時，突然有名婦人拉著她的推車插隊，在貼心告知後，婦人卻表示「這是我先看到的空位」。

睇到個位先就可插隊？仲有網友分享其他離譜經驗（點圖放大瀏覽）：

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原PO在「爆怨公社」上分享這次的購物經驗，在結帳時自己的推車先到收銀處，才看到一名婦人拉著她的推車緩緩走來，且硬要拉車插隊，在原PO的老公好心勸誡下，該名婦人不但態度傲慢，更惱羞成怒表示「我看沒人，就走去拉我的推車，是我先看到的空位」。讓原PO無奈表示「只能說剛好給女兒一個機會教育」。

事後，原PO在文末表示，婦人此舉正好能給女兒機會教育。女兒也對此說明，「我們老師說這樣就是要去後面排隊，不然就是插隊，其實我同學也有這樣的行為，我覺得不好，不喜歡」。此文一出，多數網友則留言回應，「好的身教比什麼都重要」、「人不要臉，天下無敵」、「沒水準的越來越多」。

部分網友紛紛表示自己也有過類似經驗，「我上次去好市多也是遇到，他旁邊還有女兒跟孫子，三個長的都很像」、「我記得懷孕七個月去逛，一位阿伯推著車完全沒在看路，還從我旁邊撞過來，還兇我說我撞他」、「今天早上去超市買東西也被一個阿婆插隊」。

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