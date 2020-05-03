新冠肺炎｜排隊保持安全距離被博懵打尖？台網民分享對付無賴方法

為防止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散，中央流行疫情指揮中心發布室內維持1.5公尺以上，室外維持1公尺以上的社交距離，不料這些社交距離卻成為某些人插隊的空間，讓人氣憤不已。

「怎有人如此白目」，日前一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，為了維持社交距離，依照店內地上貼的標示排隊，刻意與前面的人保持距離，但沒想到卻有人把排隊的安全距離當成是插隊的空間……

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原PO憤怒表示，「拜託看一下地上的標示好嗎？整個把我當成隱形人」。被插隊之後，原PO清喉嚨咳了一下，暗示對方已經不自覺的插隊，但沒想到對方居然轉過頭來要原PO離他遠一點，讓原PO直呼傻眼。

貼文一出，許多網友都有相同經驗並紛紛留言表示，「我昨天也遇到，他們好像不知道我是在排隊的感覺」、「沒錯沒錯，一堆這種人，那天結帳的時候把插隊的人的商品撥開，還問我幹嘛？」、「最近真的很常遇到這種人」。

不過也有許多人表示因為排隊距離拉開，會有人不知道他們正在排隊，「我會禮貌的跟他說，因為排隊讓太開有時候婆婆媽媽們不知道我們在排隊」、「前幾天也是這樣被插隊，但是我有跟對方講，對方也道歉，有時候真的沒注意到線」。

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