三浦春馬自爆當年遇上最愛　難忘痛苦戀愛經歷惹網民心痛

日本男星三浦春馬昨（18日）被發現於東京住宅自殺身亡，享年30歲。消息震驚全日本，當地藝能界多位藝人亦表示惋惜及悲痛。於1997年出道的三浦春馬曾擔正《戀空》、《14歲的媽媽》等經典日劇男主角而擠身成名，當中更與不少女神級女星如新垣結衣、蒼井優、三吉彩花等傳出緋聞。不過三浦春馬曾於訪問時罕見自爆曾經歷一次人生最痛苦的戀愛，「我太喜歡她了」。

於1997年出道的三浦春馬曾擔正《戀空》、《14歲的媽媽》等經典日劇男主角而擠身成名。（資料圖片）

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三浦春馬於上年接受日本媒體訪問，其間竟談及一段令他最心酸的戀愛。他指當時愛上了一個女生，但對方不打算為他花太多時間，遂變成單方面付出，「我太喜歡她了，真的很喜歡她，但她總是不回覆我」。他又解釋拍拖期間每天不斷想着如何令女友愛自己多一點，「每天想着她真的很辛苦」。

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後來三浦春馬發現自己比之前減少了投放感情，突然覺得是時候分手，「如果錯過了那天，辛苦的日子還是會繼續下去」。他坦言多年後回想，其實當時是自己不夠自信才會對這段戀情感到患得患失，結果得到的痛苦比快樂多。

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不少網民高呼心痛，表示沒想到三浦春馬的另一面是如此細膩又敏感，「聽着也覺得心酸」、「是痴情王子」、「堅強的背後其實埋藏了很多心傷的回憶」。有網民亦坦言希望他在天國能獲得永遠的快樂，「一路好走」、「祝他在天國獲得幸福」。

（綜合）