戴安娜紀錄片揭秘　世紀婚禮背後非童話　戀上王子如「玩火自焚」

1997年8月,年僅36歲的威爾斯王妃戴安娜(Diana, Princess of Wales)在巴黎車禍喪生。事隔多年,英國上下依然難忘這位美麗善良的王妃,以及她與查爾斯王子(Charles Philip Arthur George)那場世紀婚禮。當時戴妃在絕美婚紗、皇家馬車以及人群的襯托下,一顰一笑都散發魅力。惟2017年英國紀錄片《戴安娜的獨白》(Diana:In Her Own Words)卻揭示她早在婚禮時已感到查爾斯心懷他人。她認為這段關係是「玩火自焚」,更燒傷了自己。