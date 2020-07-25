戴安娜紀錄片揭秘　世紀婚禮背後非童話　戀上王子如「玩火自焚」

1997年8月，年僅36歲的威爾斯王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）在巴黎車禍喪生。事隔多年，英國上下依然難忘這位美麗善良的王妃，以及她與查爾斯王子（Charles Philip Arthur George）那場世紀婚禮。當時戴妃在絕美婚紗、皇家馬車以及人群的襯托下，一顰一笑都散發魅力。惟2017年英國紀錄片《戴安娜的獨白》（Diana：In Her Own Words）卻揭示她早在婚禮時已感到查爾斯心懷他人。她認為這段關係是「玩火自焚」，更燒傷了自己。

YouTuber「小烏」早前就戴妃之死介紹一齣曾被英國皇室禁播20年的紀錄片──《戴安娜的獨白》。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

YouTuber「小烏」在其頻道「腦洞烏托邦」經常分享世界各地的懸案，她早前就戴妃之死介紹一齣曾被英國皇室禁播20年的紀錄片──《戴安娜的獨白》。影片資料來自戴妃於1991年接受的秘密訪問，當時在她的好朋友代表記者「Andrew Morton」進行錄音，娓娓導出前者生前對父母、婚姻以至人生的真實感受。

「小烏」於片中精僻介紹原生家庭離異對戴妃童年以至少女時期的影響，就連與查爾斯的那場世紀婚禮亦有介紹。當眾人以為婚禮是戴妃最幸福的時間，紀錄片卻揭示她當時已感覺查爾斯可能一直都愛着卡米拉（Camilla Rosemary Shand），並於婚禮上看到對方站在他們倆的不遠處，為往後婚姻生活蒙上陰影。

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影片同時撮要了戴妃生前聽過的一些說話，並提及她自覺戀上查爾斯是在「玩火自焚」，燒傷了自己。

──「我不應該玩火的，但我玩了。我被燒得很傷」。

──「他（查爾斯）說：『嗯，我不想成為唯一一個沒有情婦的威爾斯親王。』」

「當我問英女王該怎麼辦，她回答說：『我不知道你該做甚麼，查理斯是無得救的。』就是這樣了，這就是她（英女王）的幫助了。」

戴妃分居後說：「我想成為人民心中的王后。我不認為我會成為這個國家的王后。」（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

「小烏」特別提及戴妃分居後的一句說話──「我想成為人民心中的王后。我不認為我會成為這個國家的王后。」，藉以導出戴妃死前投身慈善工作的原因。可惜世事終未盡如人意，戴妃這一朵「英倫玫瑰」在1997年巴黎一場車禍中驀地隨風而逝，死前數小時曾言「我終於找了真正的愛情！再結婚後，我就可以像普通人一樣過着正常的生活。」。