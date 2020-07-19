曾與三浦春馬做室友　網民回憶文被翻出　曾獨坐流淚揭缺自信一面

曾演出《戀空》、《14歲的媽媽》等經典日劇的日本人氣男星三浦春馬昨（18日）在東京寓所自殺身亡，享年30歲，事件令當地社會極震驚。有內地網民表示，曾在2017年在英國時，與到當地留學的三浦春馬做過室友，該網民細數與三浦相處點滴的文章被重新翻出，提及曾目睹三浦默默哭起來的一面。當三浦輕生的消息傳出後，這位室室友再次現身，表示「很感謝他帶給我美好回憶，希望他在另一邊一切都好」。

日本男演員三浦春馬。（視覺中國）

該名網民於2017年時曾在微博上載「和三浦春馬當室友是怎樣的體驗」的文章，三浦曾赴英國留學，相信該網民是在那段時期與三浦成為室友。

文章憶述與三浦春馬剛認識時，他只介紹自己是日本來的藝人，室友亦沒認出他，直至有其他日本人要求三浦合照被拒絕，室友上網搜尋，他才知道他是《戀空》等日劇的男主角三浦春馬。

室友撰寫「和三浦春馬當室友是怎樣的體驗」：

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室友之後直接問三浦是不是明星，但三浦十分低調，但有一次看到三浦在家中哭起來：

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其後，室友還曾和三浦去倫敦眼（London Eye）摩天輪，又說起下雨時，三浦每次撐傘到地鐵口收傘，都會把雨傘上的水甩乾再包好，避免水滴到地鐵裏面，「每一次下雨，每一次撐傘和收傘，他都不厭其煩地重複這個動作，不得不說真的很佩服」。

三浦春馬的最後身影曝光。（Twitter：@Kanekoi_tbs）

三浦春馬突然自殺身亡，該室友也感到非常意外，「消息太突然，他的 IG 早上還在線，相信這也是他自己的決定，很感謝他帶給我美好回憶，希望他在另一邊一切都好」，並稱為了尊重和保留屬於兩人的回憶，之後不會再更新。

很多人回看該名室友和三浦春馬的相處點滴，都為三浦的離世感到惋惜和難過，亦指可以感受到他承受不少的壓力，「日本明星的壓力」、「演藝人員真的不容易」、「感覺他對自己要求真的很高，而且活得不開心不自由」、「一個咁真誠嘅人就咁就走咗」。