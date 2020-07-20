【慎入】食肉餅咬到異物　巴西少年竟吐出一截手指

巴西聖保羅市（Sao Paulo）14歲少年桑托斯（Victor Santos）本月11日大啖父母買回來的肉餅，突然咬到異物，吐出一看竟然是一截手指，登時嚇到連聲尖叫，隨即報警。警方調查發現，餐廳廚師製作肉餅時不幸被絞肉機絞斷手指，豈料斷指最終落入了肉餅內。

桑托斯的38歲母親埃利桑熱拉（Elisangela）表示，當日她與丈夫和兒子致電名為「Companhia da Esfiha」的餐廳叫外賣，肉餅送到後兒子選了一款意大利辣肉腸的口味，急不及待就放入口，突然咬到異物，吐出來一看竟是一截手指，上面的指甲清晰可見，於是馬上報警求助。

埃利桑熱拉說，此事對兒子的身心造成巨大陰影，「他被徹底嚇壞，一想到自己差點吞下（斷指）就會感到極反胃和作嘔，至今仍發惡夢，甚至說再也不吃肉餅了。」

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涉事餐廳已被下令停業

涉事餐廳老闆卡莫桑多斯（Eduardo do Carmo Santos）向警方供稱，店內55歲廚師席爾瓦（Jesus de Souza Silva）數日前在製作肉餅期間，不幸被絞肉機絞斷手指，但一直無法尋回斷指，沒想到竟混入了肉餡中；席爾瓦出事當日曾被送到醫院急救，現已出院並在家休養。

當地消費者保護協會派出專家小組到餐廳調查，同時由於餐廳未能達到健康安全及衛生標準，故此已被下令停業，同時面臨巨額罰款及多項刑事指控，包括危害員工及顧客的生命安全等；至於該截斷指，現已交由法醫檢查。