台男疑因打側瞓致手指麻痺求醫　醫生周星馳式無厘頭建議笑爆網民

醫生一般給人權威的印象，不過一名台男近日卻有哭笑不得的求診經歷。他發文稱近日手指常常麻痺，甚至無法握緊軚盤，故昨晚到一中醫診所求醫，醫師診脈後得知他習慣側睡後，竟提出「神建議」，令台男非常無奈，感覺被騙去診金一般。網民看過帖文均笑翻，紛紛發揮創意以同一思維搞鬼留言。

一名台男因手指常常麻痺而到中醫診所求醫，沒料對方竟給予「神建議」，令他笑稱自己被騙去診金。（資料圖片）

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該台男於facebook群組「爆怨公社」發文，指近日只要平舉雙手便會感到手指麻痺，「大姆指、食指跟中指會麻掉無法握東西」，嚴重時甚至連軚盤也握不緊。他遂「的起心肝」到中醫診所求醫，醫師一邊把脈，一邊問及他的睡眠習慣，沒料發展出一段爆笑對話：

醫師給予「神建議」後便打發台男離開，叫他「數天後再來好了」，短短的診症過程便讓他花費了150台幣（約40港元），令他非常傻眼，直言「手麻怎麼付錢，好歹來個電療熱敷騙騙我吧，睡覺用意志力控制第一次聽說」。

帖文引來網民熱議，不少人都因醫師的「神建議」而爆笑，並按照醫師的思路留言，「意志力天下無敵」、「請用你的意志力…不要付那150元」、「你可以試試站着睡，搞不好醒來就躺平了」、「這醫師診斷的很好唷，抓到你的原因，不用吃藥可以改善」。

不過也有好心網民指出，手指經常麻痺是血栓的先兆，或是頸椎神經病症的徵狀，故建議「喜歡側睡的，床墊別睡太硬」、「個人經驗，去大醫院照X光檢查一下」。另外也有本身為物理治療師的網民指，「通常手麻大部分手頸椎壓迫，或是手部神經，前三指原則上是橈神經，也可能是腕隧道症候群」，故認為樓主可以先改善枕頭，避免情況惡化。

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