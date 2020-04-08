尊尼特普作供影片曝光　親述被前妻Amber Heard整斷手指經過

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司仍在進行中，日前英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）再曝光了一段在2018年拍攝的尊尼作供的影片，當中他提及在與安芭爭執期間，安芭向自己掟酒樽，導致他的手指被割斷的經過。

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的官司仍在進行中。（Getty Images）

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影片在2018年拍攝，當時尊尼為控告前律師Jake Bloom而作供。尊尼在片中講述自己斷指的經過，他表示自己當初因為想維護安芭而講大話，指自己的手指是被門夾斷，而事實上自己是因為安芭而受傷：「她向我掟了一個伏特加酒樽，當時我的手就像這樣放在吧枱上。第一個酒樽從我耳邊飛過，第二個酒樽更大，她從這個距離向我掟過來，酒樽砸碎在吧枱上，這隻我現在叫它作『小李察』的手指，指尖被削去，指骨全碎了。」他指傷口就像「維蘇威火山（Vesuvius）噴發」一樣，更令他兩度感染MRSA（抗藥性金黃葡萄球菌，被稱為超級細菌）。

尊尼去年向法院提交被安芭家暴的照片證據，指對方曾發脾氣向自己掟酒樽，導致他右手中指「完全割斷」。（IG@aigmediapro）

安芭聲稱尊尼是自己用手砸牆才會受傷。（IG@amberheard）

尊尼傷勢嚴重，更因為細菌感染差點要截肢，最後做了3次手術才保住手指，工作亦大受影響。不過當時安芭聲稱尊尼是自己用手砸牆才會受傷，更指尊尼不但沒有處理傷口，還用手指沾了藍色顏料，在鏡子上寫上血書，控訴安芭與美國男演員Billy Bob Thornton有染（STARRING Billy Bob and Easy Amber），但尊尼就認為醫生肯定看得出來傷勢如何造成：「醫生肯定對這種傷口很熟悉了，我倒想聽聽安芭的解釋，一個人怎麼砸牆……如果一個人能用拳頭砸破牆壁，那說明那面牆肯定很不堅固吧。」

尊尼曾出席一個音樂活動，他右手中指的傷口已經好返，但明顯看到中指呈凹陷狀態。（Getty Images）