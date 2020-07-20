現金交易銀紙播毒？　10種常見物料冠狀病毒殘留時間　口罩好高危

本港新冠肺炎疫情持續惡化，這次疫情大爆發出現多個感染群組，截至7月19日，屯門眼科中心至今有4名職員確診，他們的工作包括收銀及接待病人，港大微生物學系講座教授袁國勇曾前往現場視察，他表示不排除任何受感染原因，又指患者有機會因接觸鈔票及文件而染疫。

現金交易致「銀紙播毒」的說法令人關注，而除了鈔票外，日常生活接觸到的物料亦可能有病毒殘留，《香港01》整合日常生活中多種經常接觸的物料，列出新冠病毒在表面的殘留時間，提醒巿民多加注意，時刻要勤洗手消毒，以免觸摸後成為播毒黑手！