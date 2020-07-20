現金交易銀紙播毒？　10種常見物料冠狀病毒殘留時間　口罩好高危

撰文：卓柏安
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本港新冠肺炎疫情持續惡化，這次疫情大爆發出現多個感染群組，截至7月19日，屯門眼科中心至今有4名職員確診，他們的工作包括收銀及接待病人，港大微生物學系講座教授袁國勇曾前往現場視察，他表示不排除任何受感染原因，又指患者有機會因接觸鈔票及文件而染疫。
現金交易致「銀紙播毒」的說法令人關注，而除了鈔票外，日常生活接觸到的物料亦可能有病毒殘留，《香港01》整合日常生活中多種經常接觸的物料，列出新冠病毒在表面的殘留時間，提醒巿民多加注意，時刻要勤洗手消毒，以免觸摸後成為播毒黑手！
冠狀病毒在不同物質材料上面都可以存活長時間，市民們不可不防！（GettyImages）
新型冠狀病毒在多種物料如紙張、玻璃、不鏽鋼等都有很長的存活時間，生活上常接觸的鈔票或是每日外出必備的口罩內外更是「藏毒」黑點：
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↓↓↓20個易藏病毒的日常陰濕位↓↓↓
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↓↓↓返屋企5大要消毒位↓↓↓
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↓↓↓13個必須要知的新冠肺炎症狀↓↓↓
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原文：【新冠肺炎】似流感又可無病徵？1分鐘看懂新冠肺炎症狀13個須知
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