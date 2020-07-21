罕見10呎長皇帶魚（地震魚）現火石洲　山友瞓身合照：仲好新鮮！

天災防不勝防，但有些生物卻被認為有預示天災的能力，唔中包括俗稱「地震魚」的皇帶魚！有巿民上周六（18日）到西貢甕缸群島火石洲郊遊，突然在石灘看到逾10呎長的巨魚閃閃發亮，走近一看，才發現是香港非常罕見的皇帶魚，山友興奮得躺下合照，並指魚身光滑沒有腥臭味，形容「仲好新鮮」。雖然坊間有傳皇帶魚出沒是「地震凶兆」，但魚類專家則指是因為其居住水域有變，不一定與天災有關。

高先生上周六（18日）在西貢火石洲發現逾10呎長的皇帶魚屍體。（受訪者提供）

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有多年行山遊澗經驗的高先生接受《香港01》訪問，表示上周六與山友到火石洲郊遊，正打算前往關刀洞途中，行經一處石灘時看到長長的皇帶魚擱淺，魚頭原擱在大石下，他將魚頭搬出，惟該魚已沒有生命跡象。

高先生指條皇帶魚眼睛通透，嘴巴位置有小傷，魚身有光澤且沒有腥臭味，相信死去約數小時至半天，「仲好新鮮㗎，好似食得咁樣」。他興奮地躺下與皇帶魚合照，魚身約2個成年人般長，估計長逾10呎。

高先生表示，自己閒時便會到香港各區郊遊，首次看到皇帶魚，他翻查資料後知况這是深海魚，能在香港岸邊見到的的機會可謂絕無僅有。提及皇帶魚的另一稱號是「地震魚」，高先生即想起日本在2011年的311地震前，由於海岸曾發現約20條皇帶魚，因此被坊間視為地震先兆，所以他亦印象深刻，笑稱「好驚香港會地震……係香港官場會地震」。

有傳看到皇帶魚擱淺便是「地震先兆」，但香港魚類學會會長莊棣華受訪時表示，相信皇帶魚是應因棲息水域環境突變，因而漂到香港水域。（受訪者提供）

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香港過往亦發現皇帶魚屍體，今年5月下旬，有人在南丫島模達灣發現1條已變白的皇帶魚屍體，估計已死去多天，頭部更開始腐化，尾部則見破損，魚身約半個人成年人般長。對於接連有「地震魚」在香港水域擱淺死亡，香港魚類學會會長莊棣華向《香港01》表示，皇帶魚居住海域水深約400至1000米，故常見於擔杆列島外海，但香港水域平均水深僅數十米，「佢哋好難入到嚟香港範圍」。他估計皇帶魚在香港出沒，可能是因其原本的棲息環境變動「出咗問題」，並非必然是地震先兆。