阿伯巴士隨地掉報紙　除鞋踩座位托腳　正義女拍片直斥不衛生

有人些明明是自己沒有公德心，還恃老賣老，行為實在令人不齒。近日一名網民在社交網頁分享影片，斥責一名阿伯在巴士看報紙後隨手掉在地上，再轉位脫下鞋子把腳托在對面的椅子上，同車一名女乘客叫他拾起報紙，卻反被阿伯反駁指：「你有無尊重啲老人家呀？」

片中可見該名阿伯坐在巴士下層的最後一行，阿伯脫下涼鞋，赤腳踩在對面的椅子上。（on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群 fb圖片）

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該名網民在facebook群組分享影片，表示事發是上星期日（19日）下午5時許在214線往油塘方向的巴士。片中可見該名阿伯坐在巴士下層的最後一行，阿伯脫下涼鞋，赤腳踩在對面的椅子上。

由於阿伯之前坐在另一座位看報紙，但看後就隨手掉在地上，「之後佢調咗位 除埋鞋飛象過河當正自己屋企咁，完全漠視他人」。同車女子看不過眼，舉機拍攝，並開聲叫他：「唔該可唔可以唔好遞隻腳咁樣，而家咩時勢可唔可以注意下衛生呀？」阿伯還反問：「咩衛生姐？」

女子叫阿伯拾起報紙，卻反被阿伯反駁指：「你有無尊重啲老人家呀？」（on9仔女同盟會 (on9限定) 官方後備群 fb圖片）

女子直斥其非指阿伯霸佔其他座位，以及看完的報紙隨手掉在地上，被女子斥責後，阿伯仍不為所動，先叫女子「你執咗佢呀」，又反問女子：「你尊重下自己啦」、「你有無尊重啲老人家呀？」阿伯愈說愈激動：「我老人家呀！我無飯食呀」女子表明最討厭人恃老賣老，「就算你係後生仔後生女我都話你」。

之後阿伯疑似無話可說，反指女子的紋身影響到他。影片結束時，阿伯雖然有把腿放下來，但未有拾起掉下的報紙。上載影片的網民指，「唔好再縱容呢啲廢人！見到一定要岀聲！」。

片段引來網民熱論，有人指女子挺身而出做得好，亦有人指責阿伯不衛生、無公德：

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