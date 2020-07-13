戴手環大叔大媽元朗出沒　巴士站旁公然企圖拆手環　被巿民罵即走

新冠肺炎（COVID-19）疫情大反彈，多區接連出現確診群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日形容疫情「有啲失控」。在這非常時期，竟有網民發現一對戴着白手環的中年男女，公然於元朗巴士站旁邊嘗試拆下手環。在旁市民懷疑兩人是接受檢疫人士，懷疑他們想拆下防疫手環，看不過眼即直斥有關行為，兩人被罵後即以衣物遮住手環離開，事後大批網民炮轟兩人行為自私。

網上瘋傳相片，可見一對疑戴住白色手環的中年男女，公然於元朗巴士站旁邊嘗試拆下手環。（fb「51黃金良心圈」）

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相關相片於多個網上群組瘋傳，發帖的網民指前日（11日）於元朗「大馬路」附近，看見兩名懷疑戴着防疫手環的大媽大叔，公然在路邊一個巴士站旁，嘗試拆下手環。

相片可見，兩名中年大叔大媽分別穿著短袖上衣及戴上口罩，左手戴着白色的手環，其中大叔公然於巴士站旁邊為大媽嘗試拆除手環。樓主指出，當時有途人見狀，上前直斥兩人，大叔大媽被罵後便急急「用件衫遮住（手環）走」。

目擊者指，該對男女被途人指摘後急急「用件衫遮住（手環）走」。（fb「51黃金良心圈」）

不少網民看過帖文均批評涉事中年男女非常自私兼毫無防疫意識，「呢幾日咁多確診都仲要咁」、「所以至會又社區大爆發」、「唔好講咩地方咩人，只要係呢一啲咁自私嘅行為就唔忍啦」。

不過也有網民質疑，大叔大媽手上的手環或是醫院用作識別病人的物品，又指戴上手環與市民有否做好隔離無關，「其實點分隔離手帶定醫院手帶？有啲人出院真係唔記得叫姑娘同佢剪」、「就算唔拆，政府都唔會真係嚟check吓你有無做緊隔離啦」。

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