網民開箱國泰外送飯盒　擺盤有飛機餐影子　食評話有呢個意外位！

新冠肺炎疫情下，坐飛機去旅行成為絕唱，但想食飛機餐的話還是有可能的。早前國泰航空公司旗下的國泰航空飲食服務（Cathay Pacific Catering Services）就推出了地區限定的外送服務，網民張先生於訂購國泰飯盒之後撰寫開箱文，他接受《香港01》訪問時表示，認為味道與一般飛機餐分別不大，40元定價而言算是抵食。

國泰航空飲食服務早前推出飯盒外送服務。（國泰航空飲食服務提供）

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國泰航空飲食服務日前推出外送服務，更有宣傳單張在網上廣傳，單張上指飯盒共有4款，星期一至五（不計公眾假期）早上10時截單，可以透過whatsapp下單，所有款式的飯盒均為40元，不過送餐範圍只限東涌及機場（包括禁區）。另外有網民指曾嘗試訂餐，但獲回覆指只限與航空業有關的從業員訂購。

新冠肺炎疫情下，國泰航空業務大受打擊。（資料圖片／羅國輝攝）

網民張先生最近在facebook群組「航空膳食藝術坊 Art Home of Aviation Catering」分享國泰飯盒開箱，從照片可見飯盒是用膠盒包裝，外表與一般飯盒無異，打開甜酸魚塊飯盒之後，就見到飯盒的中間放了白飯，左右兩邊分別放了蔬菜及魚塊，略有飛機餐擺盤的影子。張先生在帖文中說飯盒比較意外的是飯盒魚塊並非龍脷柳，「口感似鮫魚」，形容份量「一般夠飽」，「但總括來說，真正的飛機餐比這個好吃得多」，而附送的飲品可以選擇礦泉水、烏龍茶、可樂或雪碧。

張先生接受訪問時表示，飯盒的落單過程順利，不過要準時在9時去到網址訂購，否則在20分鐘內就會被訂購一空，成功落單會收到Whatsapp回覆，然後到12時左右就會有人打電話提醒到指定地點取飯盒。

張先生說飯盒味道與一般飛機餐分別不大，重點是飛機餐食品無骨而且較小塊，方便入口，「呢啲重點都有帶落嚟」，而且航膳衛生要求標準較高，較安心。至於下次會否再下單，會視乎下個月新餐單的款式如何，40元一個飯盒算是抵食，更指服務對於在禁區內工作的人「幾吸引」。