飲水濁親竟藏恐怖醫學？台男半年暴瘦30kg　飲兩啖水就「出事」

身體某些功能也藏有「基本分數」，若不及格要當心百病生！你曾試過在30秒內能小口喝水完整吞嚥幾次嗎？台灣一名爺爺在半年內體重從80公斤急速掉落剩50公斤，一喝水就嗆咳、且聲音越來越沙啞，護理師孫女擔心連忙拖著他就醫，未料醫師一檢查就秒驚呆。

台男飲兩啖水就「出事」揭患癌！點圖看30秒自我檢測食道癌▼▼▼

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耳鼻喉科醫師吳昭寬在《醫師好辣》節目中指出，民以食為天，吞嚥的功能真的很重要，但許多人的理解是沒有中風、帕金森氏症就不該有吞嚥功能的障礙。事實上有研究以10位65歲以上的長輩做分析，發現每10位就有1位有吞嚥障礙。

想要在家自我檢測很簡單，吳昭寬說，只要準備一杯水，以每口5c.c.的水量慢慢喝下，完成一個完整的吞嚥動作，共持續30秒，測試自己能在期間內共完成多少次。若能在30秒內完成6次以上的小口喝水動作，功能大致上沒問題；若落在3～5次，需要稍微留意，一旦數字降至2次以下，必須高度懷疑健康出狀況。

吳昭寬接著分享，曾有位護理師朋友，提到爺爺在半年內體重從80公斤掉到只剩下50公斤，「她就一直說『我爺爺喉嚨有問題』我叫他檢查他又怕做內視鏡、怕做胃鏡，他不來，問我有什麼方法可以配合做基本檢測。」於是請他透過小口喝水檢測吞嚥功能，未料在30秒內只喝2口，且每喝完就開始嗆咳，再加上近期講話聲音越來越沙啞，孫女驚覺有異，揪心的帶著他就醫。

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透過內視鏡一看，爺爺在下咽部位長了一顆超大的腫塊，再安排胃鏡，就連食道端都有。吳昭寬解釋，一做切片確診是「第三期下咽食道癌」驚呆了。回溯他不吃不喝的原因，在於他負責聲帶運動的喉返神經已經被腫塊壓迫造成聲帶麻痺，失去保護氣管的功能，因此只要喝水，水就會跑到氣管，引起嚴重嗆咳，導致沒有勇氣再進食，擔心食物不容易吞下去，使得體重逐漸往下掉，所幸安排化療及電療後，目前狀況恢復不錯。

台灣有研究發現，下咽食道癌的發生率僅次於口腔癌、鼻咽癌、喉癌，為排名第4位的頭頸部癌症，但預後卻是最差的癌症，約有90%以上的下咽食道癌病患有吸菸或喝酒的習慣。

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吳昭寬受訪時解釋，下咽食道癌由於位置較深，早期症狀不明顯，容易被忽略，患者常常等到出現聲音沙啞、吞嚥困難或頸部腫塊時才就醫，確診時多為晚期，常常已經頸部淋巴轉移或遠端器官轉移。故若出現慢性喉嚨痛、喉嚨異物感甚至混有血絲的痰液、聲音沙啞、吞嚥困難、呼吸困難或是出現頸部腫塊，都應儘早就醫。

下咽食道癌的治療，主要有手術治療、放射線治療以及手術後輔以放射線化學藥物合併治療等方式。下咽食道癌3年的平均存活率為30～60%，5年的平均存活率約為25～30%，不甚理想。

吳昭寬說，早期頭頸癌治癒率較高，早期發現的關鍵，在於平常對自己和家人多一點關心，注意身體的每一個細節，一旦發現耳鼻喉或頭頸部有任何異樣，立即尋求專科醫師協助，以免錯失治療的黃金時間。

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