水都會「飲錯」？台醫生分析三大喝水關鍵　狂飲水隨時水中毒致命

天氣一熱容易口乾舌燥，身體也會發出「缺水訊號」！由於人體有60～70%都是水分，因此飲水對於健康至關重要，當缺乏水分使血液濃稠影響代謝，但若在劇烈運動及大量出汗後瘋狂喝水，則可能導致水中毒。因此，有台灣醫師提醒「過猶不及」都不是好事，教你透過尿液顏色觀察自己是否缺水，掌握關鍵才能正確喝水。

根據台灣衛福部中央健保署資料顯示，人一天經由呼吸與皮膚排出約600～800c.c.水分，加上一天約需排出7～8次尿液，一次約300～400c.c.，因此以排出的「液體量」推算，人們一天最少需要4000～5000c.c.的水量補充。但實際上因飲食中也會攝取到水分，因此透過「飲用」補充的水分，一天約2000～3000c.c.即可，但喝水時切記要慢慢喝，勿快速、大量灌水，以免傷害腎臟。

水都會「飲錯」？點圖看台醫生分析三大喝水關鍵▼▼▼

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台灣腎臟科醫師洪永祥曾接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，身體一旦出血會出現包括口乾舌燥、疲勞、血壓降低、眼眶凹陷及皮膚彈性變差等警訊，盡量不要等到缺水現象出現才補水。

洪永祥接著解釋，建議人們一天最好喝足體重的3～4%，約2000c.c.的水，倘若是較胖或是排水量較大者，則可喝到2400～3200c.c.，水分一旦攝取不足，容易出現頭腦昏沉、身體代謝變慢，因此每天一起床即可喝杯接近人體體溫的溫開水，溫暖腸胃，並補足前一天的缺水。

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