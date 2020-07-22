痾屎都要講Timing？以中、西醫分析便秘　這兩個時間最適合大便

「便秘」是指因糞便會太硬或是太乾而排便不順或難以排出的狀況。也是很多人都會遇到的問題，但造成便秘的原因非常多種，如生活習慣產生變化、抑壓便意、更年期荷爾蒙產生變化等，不同患者對便秘的描述也不同。最常見的是排便費力、糞便硬結、排便不盡感、排便頻率減少，而中、西醫針對便秘也有不同的解決方式。

中醫師指便秘原來都有分兩種類型！到底唔同類型的便秘又應該點解決？點圖了解▼▼▼

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台灣護理學博士許藍方在節目《健康2.0》上表示，從西醫的角度來說，一周排便少於3次、3天以上沒有大便、大便很硬，像羊一樣是一顆一顆的，或是每天排便，但需要非常久的時間才能完成排便，都屬於便秘。中醫師吳亞凡也表示，從中醫角度來說，便秘可以分成2種，第1種是「實熱型」，大便時出現乾硬、肚子脹痛，甚至出現口臭、長痘痘的情形，主因是腸胃積熱、水分不夠導致；第2種是屬於「氣虛型」，常見於老人跟不愛運動的女生，雖然有便意，但在廁所很長的時間都大不出來，主因是大腸傳導無力。

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吳亞凡表示，治療便秘可以透過飲食改善，其中「決明潤腸茶」非常有效，由水(200ml)、決明子(5克)、陳皮(5克)、蜂蜜(2茶匙)，因決明子可以涼潤滑腸、陳皮可以理氣降逆、蜂蜜潤燥通便，將上述材料充泡熱水，對於便秘者相當有效。但她也提醒，決明子屬性較寒涼，腸胃氣多的民眾不建議放太多，否則容易造成腹瀉。

許藍方指出，想要排便順暢，光靠吃蔬菜是不夠的，其實飲食、時間、運動、情緒都會影響排便，其中飲食方面要注意膳食纖維、水分和油脂的攝取，3者缺1不可，充分的水和適當的油脂，可以潤滑腸道幫助排便。她也提醒，民眾不要錯過早上起床的起立反射，排便的最佳時機為「起床後的5分鐘」和「吃完早餐的腸胃反射」，這2個時間點都是都是能夠幫助有便意的好時機。

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