街市買餸用八達通　檔主疑博懵多扣成倍錢　醒目事主嘟機揭發

本港新冠疫情嚴重，政府推「加辣」版防疫措施，食肆周三（29日）凌晨起全日禁止堂食。愈來愈多市民響應留家抗疫，買餸煮飯是每日必做事情，但街市騙局卻屢見不鮮，有市民昨日在網上分享受騙經過，指到太和街市買魚肉時使用八達通付款，卻遭蠱惑檔主多收2倍價錢，幸好她堅持到港鐵站細閱扣款紀錄，才揭發騙局並取回差額。

網民分享昨日到太和街市遇到的騙局，指控有檔口趁她使用八達通付錢而多扣款，幸好她堅持到港鐵站查看紀錄，成功取回53元差價。示意圖，非當事人。（資料圖片）

事主在facebook群組「Tai Po大埔」發帖，稱最近受疫情影響需在家工作，昨日到太和街市買餸，在一魚檔以八達通購買40元的魚肉，惟以八達通付款時，只有收銀員看到顯示器。事主遂要求取回收據確認，未料檔主「搞咗好耐話無咗顯示」，並着她到街市服務中心查詢，但中心根本沒有提供該服務。

事主懷疑對方「出蠱惑」，於是在街市採購完後，立即到港鐵站「嘟機」查詢紀錄，才發現3項扣款中，其中一項竟達92元。經多次反覆查看，她更確認扣款時間與買魚肉的時間吻合，遂回到涉事檔口對質，想不到對方竟然不發一言，就立即退回52元。

事主提醒若要在街市使用八達通，記者向店家取回收據，以核實扣款金額。示意圖，非涉事人。（資料圖片）

事主不禁在文中怒斥「呢檔會永久列入黑名單」，並提醒網民若要在街市使用八達通，必須取回收據，以免遭人胡亂扣款。不少網民留言分享同類經驗，「試過扣 900蚊，仲要自動增值埋」，又稱太和街市有店舖經常騙使用八達通的客人，因此大多直接付現金；亦有人建議事主在手機安裝八達通的應用程式，方便隨時查閱餘額。

同場加映：疫情嚴重，按圖即睇街市佬教儲糧貼士！

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