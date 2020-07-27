港男搭港鐵唔戴口罩開餐食薯條　乘客睇唔過眼：係肚餓定係自私

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，市民人心惶惶，戴口罩成為每日例行之事。不過近日有網民於facebook稱乘搭東鐵期間，目擊一位男子竟坐在一旁進食，全程懶理他人目光又未有戴上口罩，令樓主大感愕然，批評該男子行為自私，「呢個時刻，因乜嘢可以推使佢一路搭東鐵一度食薯條呢」。

樓主表示日前乘搭東鐵期間，發現同車坐在斜對面的一名男子竟捧着塑膠盒吃薯條。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

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該網民於facebook群組「PLAY HARD 玩硬」上載相片，表示日前乘搭東鐵期間，發現同車坐在斜對面的一名男子竟捧着塑膠盒吃薯條。相中可見，該身穿藍衣的男士未有戴上口罩，即使旁邊有其他乘客，亦一於懶理自私進食。

樓主坦言感到無奈：「呢個時刻，因乜嘢可以推使佢一路搭東鐵一度食薯條呢？係愛？係肚餓？定係自私？」不少網民亦怒轟難以理解部份人不戴口罩的心態，「薯條真係趁熱食」、「有冇咁肚餓」、「其實有冇疫症都唔應該喺車食嘢」。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》（第599I章），任何人乘搭公共交通工具時，都必須佩戴口罩，以保障司機和乘客安全，如乘客沒有佩戴口罩，司機可拒絕乘客上車，違規者最高罰款5000港元。除此之外，根據《香港鐵路附例》第27條，乘客不得在已付車費區域內進食，否則可被處罰2000港元。

（fb群組「PLAY HARD 玩硬」）

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