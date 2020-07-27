連格壓哨入波Google Trends搜尋爆升　數據盤點難兄難弟曼聯隊友

曼聯於英超煞科戰作客擊敗李斯特城，後備入替的翼鋒連格（Jesse Lingard）於98分鐘終於「破蛋」，把握機會入球，為球隊奠定兩球勝局。「連美斯」於收季最後關頭攻入今季第一以及最後一球，令他再次成為球迷熱話。《香港01》整理網民搜尋數據，發現連格竟是非洲網民寵兒，而仔細看曼聯球員往績，「一季入一球」的原來不只「連美斯」。

連格把握卡斯柏舒米高失誤，結束長達一季半的英超入球荒。（路透社）

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受到疫情影響，英超於周日（26日）終於煞科，因利物浦提早封王，球迷的焦點都落在「Endgame」的最後兩個歐聯席位由車路士、李斯特城還是曼聯奪得。曼聯今季英超的終極一戰作客迎戰李斯特城，68分鐘安東尼馬迪爾於禁區被莊尼伊雲斯踢跌，獲得12碼機會，由波基斯費南迪斯主踢入網先開紀錄。

至98分鐘，後備上陣的連格把握機會，把握李城門將卡斯柏舒米高的失誤，打破維持562日的入球荒，攻下今季「開齋」及「埋齋」一球，其招牌慶祝動作再現球場。連格進帳的消息一傳出，即成為各地網民的關注重點，從Google Trends數據可見，其英文名字「Jesse Lingard」自他落場後已急升，至入球後更是直線飆升達到高鋒。

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上陣20場以上，每季攻入1球或以下的曼聯中場球員（2012/13球季至今）：

連格以「一季一球」的成績結束今個球季，令網民不禁笑指「連美斯」回來了。《香港01》整理12/13年球季至今，曼聯中前場球員的每季表現，發現上陣20場以上，每季只攻入1球的球員其實不只一個，發生「入球荒」的球員幾乎每季也至少有一名，有時更會「冧莊」。

部分球員甚至連助攻表現也未能交貨，其中今季費特（Frederico Rodrigues）上陣29次，40次射門卻只有10次中目標，收季成績為0入球0助攻。而過去兩季馬迪（Nemanja Matic）上陣分別36及28次，同樣只交出每季1球的成績。

連格不時被網民惡搞改圖

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全球頭5個最多網民搜尋「Jesse Lingard」的國家：

值得留意的是，分區數據揭示，連格竟是非洲網民寵兒，全球頭5個最多網民搜尋其名字的國家中，4個均是非洲國家，按順序分別是津巴布韋、烏干達、贊比亞及肯亞。不過同樣情況並非連格專屬，不少知名球星在數據上亦是非洲網民寵兒，未知是否與VPN（Virtual Private Network ）的使用有關，或是非洲網民普遍有習慣在網上搜尋球星資料。