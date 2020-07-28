錄亡母遺言玩具熊被盜　死侍Ryan Reynolds助加拿大女懸賞尋熊

一些物品之所以珍貴，往往在於其代表的人或回憶，而非本身的價值。加拿大一名女子日前發文廣尋一隻被盜的小熊公仔，因它並非普通的公仔，而是因癌症離世的媽媽留給她的遺物，內裏更有媽媽給她最後的錄音。多個名人包括荷里活著名男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）看到消息後都幫懸賞尋熊，但暫時仍未有回音。

這個小熊公仔對蘇利安奴價值非凡，因為這是癌症離世的媽媽送給她的禮物，小熊戴着黑框眼鏡，是母親標誌性的造型。（Mara Soriano twitter圖片）

住在加拿大溫哥華的28歲女子蘇利安奴（Mara Soriano）是被盜小熊公仔的主人，上周五（24日）她與未婚夫搬至溫哥華新居，期間把熊公仔和其他貴重物品一起裝在黑色背包中。當卡車卸貨期間，他們得知一名協助搬屋的朋友遇到車禍，情急之下把背包丟在卡車的旁邊，一心想盡快找到該朋友。

得知友人平安送院後，蘇利安奴與未婚夫回到新居，才發現裝有熊公仔的背包不見了。他們翻查閉路電視，發現背包被一名陌生男子盜去，當時袋內還有護照、公民證、保險卡、iPad和Switch。

小熊公仔對蘇利安奴來說價值非凡，因為它是因癌症去世的母親送給她的禮物。小熊戴着黑框眼鏡，是母親標誌性的造型，而且錄有一段母親的錄音。蘇利安奴說，母親在錄音中表示為她感到驕傲，並且說將永遠與她在一起，「每當我想念她時，我都會擁抱它」。

曾出演《死侍》（Deadpool）的影星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）在twittwr表示提供了5000美元（39000港元）的懸賞，希望有人可以歸還小熊。（twitter圖片）

蘇利安奴事後在當地街上貼出尋熊告示，多個媒體也廣泛報道消息，希望可幫她尋熊。事件更引來曾出演《死侍》（Deadpool）的影星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）關注，在twitter表示提供5000加元（約2.9萬港元）的懸賞，希望有人可以歸還小熊。溫哥華警方也在twitter發布消息，而蘇利安奴亦公開拍到賊人盜竊經過的閉路電視畫面，但暫時仍未有小熊的消息。