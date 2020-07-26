25歲台女癌末遺願想見母一面　網民轉發尋人　媽媽離家20年終現身

台灣一名25歲的女子因乳癌末期，時日無多，近日她在男友和親友協助下穿上禮服，在病床上拍照紀錄最後的時光，不過，臨終前她仍有一個願望，就是希望再見多年來離家出走的媽媽一面，親友在facebook貼文尋人，終於母親在昨日（25日）現身醫院探望女兒，更稱「懷胎10月怎麼不會難過呢？」

洪女身穿藍色禮服、插上鼻管、不時要戴上氧氣罩，非常虛弱，身穿西裝的男友及家屬都圍在她的旁邊。（爆料公社fb圖片）

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末期的女子名為洪于婷，親友近日在facebook發布影片，當日可見洪女身穿藍色禮服、插上鼻管、不時要戴上氧氣罩，非常虛弱，身穿西裝的男友及家屬都圍在她的旁邊。為了記下最後時光，男友請來攝影師拍照，男友為洪女戴上介指及親吻她的額頭，洪女雖然不時疲倦的閉眼但仍努力望向鏡頭。親友也依序洪女合照，面上都流露出不捨之情。

親友為洪女尋找媽媽，希望可完成洪女最後心願，貼文寫道「她是洪于婷，癌症末期，正在等待死亡，希望能見母親最後一面，母親的名字是田秀珍，大約50歲，希望桃園人大家能幫忙」，並留下聯絡電話。

在網民的關注下，母親終於和洪父聯絡上，並在25日前往醫院探望女兒。（TVBS截圖）

尋人的消息獲逾千網民轉貼，希望能完成洪女最後心願。洪父受訪時表示，妻子多年前因為生活環境差而離婚，她亦立即離家出走，當時女兒只有5歲，從此沒有再見過媽媽。長大之後女兒渴望建立家庭，一直想為男友生孩子，沒想到因為罹癌，導致6個月大的胎兒胎死腹中。洪女因為上周併發敗血症而令病情惡化，即使目前情況雖然稍微控制住，但亦時間沒有太多時間，所以希望幫女兒完成最後的願望。

在網民的關注下，母親終於和洪父聯絡上，並在昨日前往醫院探望女兒，媽媽不願上鏡，但她牽着在病床上女兒的手，重遇多年沒見的女兒時，對方已經是在病榻之上，更快要天人永隔，她更傷心地說：「懷胎10月怎麼不會難過呢？」。