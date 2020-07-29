《哈利波特》新書封面畫風似足宮崎駿？台網民恥笑：像小學生課本

暢銷小說《哈利波特》今年恰逢出版20周年，出版商「皇冠文化集團」推出周年紀念版，卻被網友批評「風格太像宮崎駿」。而就有台灣網友發揮巧思，惡搞「國小國語課本」的封面，採用相似畫風並加入哈利波特元素，甚至連字順都是從右至左排列，「台味」滿點。

點圖看《哈利波特》新書封面及網民惡搞版▼▼▼

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

以往《哈利波特》小說書風應作者「J•K•羅琳」（J. K. Rowling）的要求，統一使用英國版或美國版封面，今年恰逢出版20周年，特別開放各國出版社繪製屬於自己版本的封面。而台灣出版商「皇冠文化集團」就特意請來知名插畫家Krenz和Loiza操刀，卻因為畫風過於明亮，被批「沒有哈利波特的味道」，甚至還有網友認為「風格太像宮崎駿」。

相關圖輯：【哈利波特】霍格華茲大戰22周年 盤點戲中8大角色死亡心碎時刻（點圖放大▼▼▼）

+ 14 + 13 + 12

於是就有網友仿照「國小國語課本」，設計出「台味滿點」的哈利波特封面，不僅採用國小國語課本的經典畫風，加入哈利波特的元素，甚至連字順都是仿照國語課本由右至左排列，得到網友大讚「超級台味100分XD」。

相關圖輯：最強十大系列電影排行榜 兩大前設重挫Marvel《復仇者》只排第三（點圖放大▼▼▼）

+ 14 + 13 + 12

延伸閱讀：

佛心！吃到飽只要80元 網大推素食餐廳：這才是庶民經濟

冷氣吹兩個月電費快2萬…懷疑被偷接電？ 網友提供2步驟解決

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】