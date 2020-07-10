貓頭鷹速遞禮物　網民讚似足《哈利波特》：霍格華茲的入學邀請！

《哈利波特》（Harry Potter）作家JK Rowling早前因涉歧視跨性別的言論而遭《哈利波特》演員、粉絲炮轟，兩大《哈利波特》支持者網站還發聯合聲明割席。雖然JK Rowling不只一次因發表具爭議性的言論而讓自己「眾叛親離」，然而她的《哈利波特》作品確實仍然風靡全球。 近日印度一位網民指他收到一隻由貓頭鷹送來的禮物，消息傳出後在網上引起一遍熱議，不少網友留言指「《哈利波特》是真的」。

哈利波特擁有一隻名為Hedwig的貓頭鷹。（劇照）

印度板球評論員Harsha Bhogle的兒子Chinmay Bhogle早前在社交平台發文，指他的朋友從一隻貓頭鷹身上獲得一份禮物，他分享了他朋友的故事並寫上「我的一個朋友今天在班加羅爾發生的故事」。沒想到這個故事讓網友聯想到哈利波特的貓頭鷹嘿美（Hedwig），這則貼文獲超過3,400人點讚及660人分享。不少網友留言指「《哈利波特》是真的！」，並敦促Chinmay Bhogle「請你告訴你的朋友不要忽略牠，她或他可能將入讀2020年霍格華茲魔法學校。是時候使用魔法了。」甚而有網友認為「霍格華茲的邀請函升格了，但發放的方式仍是一樣。」

沒想到網民這麼有創意，把這件事聯想到跟《哈利波特》有關。（網上擷圖）

據Chinmay Bhogle的朋友指出，一隻貓頭鷹飛到Chinmay Bhogle的朋友家的露台，並送上一部手機：「一隻貓頭鷹昨晚把這款手機拋到我們家的露台上。是貓頭鷹，牠拿著手機。我不知道牠從哪裡獲得手機，我也不知道這手機屬於誰人。」Chinmay Bhogle的朋友解釋由於手機屏幕壞了，而且手機更不能充電，因此無法得悉手機的擁有者。Chinmay Bhogle的朋友在最後還指出，該隻貓頭鷹是在半夜突然出現：「2020年真的很奇怪。」

網友認為是貓頭鷹寄來的霍格華茲魔法學校邀請函。（網上圖片）

除此之外，近日馬份家族在網上重聚，齊齊朗讀《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter And The Philosopher's Stone）第14章。首先出場的湯姆費頓（Tom Felton）笑稱自己是愛瑪屈臣（Emma Watson）：「大家好，我是愛瑪屈臣，我在《哈利波特》系列電影中飾演海格，我現在在這裡為你們朗讀《哈利波特：神秘的魔法石》第14章。」