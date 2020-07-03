【哈利波特】三大主角現身Marvel宇宙　仲協力對抗邪惡版變種特攻

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint）等主演的《哈利波特》系列電影雖然完結多年，但其熱潮沒有減退跡象。近日有外媒發現，哈利波特、妙麗及榮恩這三位主角竟然在Marvel宇宙中現身，究竟是甚麼一回事？

妙麗、哈利波特及榮恩竟然在Marvel宇宙中出現，莫非他們都身在Marvel宇宙中？（《哈利波特》劇照）

在Marvel原著漫畫《Excalibur》第三冊，哈利波特、妙麗及榮恩竟然現身Marvel宇宙，並與元祖邪惡版的變種特攻戰鬥。故事開首講述力霸（Juggernaut）在倫敦出現，當時他試圖追蹤邪惡版的變種特攻。當時他沿著一條小路尋找，豈料他差點碰撞到三位小孩。毫無疑問，這三位小孩就是大家熟悉的哈利波特、妙麗及榮恩。當時妙麗立刻捉住哈利波特，並喊出其名字。在後面的榮恩急問：「那是什麼？」當時哈利波特回覆：「我不知道，但我很高興他不是來捉我們。」

力霸（綠衫）曾在Marvel電影《變種特攻：兩極爭霸》及《死侍2》中登場。（《Excalibur》漫畫圖片）

這一幕的出現間接承認了哈利波特的世界或存在於Marvel宇宙內，這或同時代表霍格華茲神秘地在Marvel宇宙中藏著。雖然漫畫迷對此非常興奮，但兩大電影宇宙能否聯乘合作仍是未知之數，皆因原來有不少其他漫畫角色都曾經出現在Marvel漫畫內。