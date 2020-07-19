【哈利波特】「榮恩」路拔格連建地產王國　由魔法師變出2億資產

現年31歲的英國男星路拔格連（Rupert Grint）因在《哈利波特》系列電影中飾演榮恩而紅遍全球。據了解，這八部《哈利波特》作品為他帶來約4,000萬英鎊（約3億8,900萬港元）的收入。可是在完成《哈利波特》系列電影後，他的產量突然銳減，而近乎絕跡大銀幕的他，究竟在這段時間在忙甚麼呢？

英國男星路拔格連參演八部《哈利波特》電影，這為他帶來約4,000萬英鎊的收入。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》劇照）

在完成《哈利波特》系列電影後，路拔格連並沒有跟「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）及「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）一樣，繼續積極參演不同的影視作品。相反，他在18歲時即用《哈利波特》的片酬買下一輛懷舊雪糕車一圓兒時夢想。除了雪糕車外，原來他多年來一直投資有道，早前他還將他手上其中一間價值600萬英鎊（約5,800萬港元）的18世紀郊區豪宅掛牌出售。

路拔格連與愛瑪屈臣（左二）及丹尼爾烈格夫（右二）因參演《哈利波特》系列而紅遍全球。（《哈利波特—鳳凰會的密令》劇照）

據英國傳媒《太陽報》（The Sun）的報導，路拔格連至今坐擁總價值2,400萬英鎊（約2億3,300萬港元）的物業。消息人士稱，他如今所持有的物業仍持續增長中，他早已是一名房地產大亨：「他已經成為房地產大亨，並一直在為建立自己的地產王國而努力。」

在整個衛斯理家族中，路拔格連原本的角色感覺有點弱，沒想到角色的本尊有智有謀。（《哈利波特—鳳凰會的密令》劇照）

其實在路拔格連24歲的時候，他已為成為房地產大亨鋪路。他在當時設立房地產公司Eevil Plan Properties，專業管理與地產相關的事務；至於他的另一間公司Clay 10，則負責管理與電影有關的事情。而今次路拔格連成功以600萬英鎊放售的物業，是一座建於18世紀的豪宅。據了解，他在2009年時，以540萬英鎊（約5,200萬港元）買下這物業。

該物業佔地面積達到22英畝，相等於約12.47個足球場，室外有希臘式涼亭搭配露天游泳池、大型花園、牧場、網球場、員工宿舍及兩間客舍及人工湖泊；而室內擁有6間睡房、大型接待室、健身室、遊戲機室、電影院、酒窖及室內泳池連按摩浴缸等，非常華麗。然而根據銷售代理商網站最新的資料顯示，路拔格連從未入住該豪宅。

點擊下圖重溫路拔格連在《哈利波特》系列的演出及600萬英鎊放售的豪宅！

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據業內人士稱，路拔格連對投資非常了解，他透過建立多樣化的投資組合，從而獲得更多資金。除了Eevil Plan Properties及Clay 10外，路拔格連還擁有Oneonesix Development，負責幫他購買倫敦以外的物業。

其實在拍完《哈利波特》系列電影後，路拔格連陷入茫然，他曾提到他11歲時就獲得大量財富，當時的的想法竟然是惶恐，而且不太知道要如何處理這筆巨款。雖然曾稱不懂處理金錢，但路拔格連的想法竟然是拿來投資房地產及做慈善。他稱：「我不是一個很喜歡購物享樂的人，錢夠用就好，其他就簡單處理。」至於為何會選擇投資房地產，他表示：「只是覺得比較輕鬆，風險也比較低。」沒想到，路拔格連的投資眼光非常獨到。