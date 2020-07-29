善長離世後捐252萬遺愛人間　一個原因決定選擇善寧會助晚期病患

近年不少人都有定時捐款予慈善機構的習慣，部分好心人更一早計劃好離世後將資產捐出。一向致力提供善終服務的非牟利機構善寧會昨日於facebook專頁分享，指近日收到一位陳姓善長的252萬捐款，是成立以來最大筆的保單捐款之一。機構感激該善長遺愛人間，並承諾會為疫情中陷於經濟困難的長期病患或善寧家庭提供協助。

善寧會發文答謝一名已離世的陳姓善長，指收到對方的252萬保單捐款，屬機構成立以來最大筆的保單捐款之一。（善寧會fb）

善寧會昨於facebook專頁發文答謝一名已離世的陳姓善長，指今年春天收到該善長的誼女鄧小姐致電，對方告知機構，陳先生生前立下巨額保單，指定當中的252萬港元保額於離世後撥捐善寧會。善寧會指，陳先生的捐款是成立以來最大筆的個人保單捐款之一，承諾將竭盡所能，使用款項協助於疫情中陷於經濟困難的長期病患。

帖文指出，職員從鄧小姐口中得知，陳先生並非善寧會的服務使用者，不過曾到過機構屬下的賽馬會善寧之家探病，從而建立了緣份，形容得知原因後「實在感受到此等信任重如泰山」。

於1986年成立的善寧會為一所自負盈虧、沒有接受政府津助的非牟利慈善機構，主力提供各類寧養及晚晴照顧課程，多年來依賴善長、商企、機構的捐獻維持服務。因應近日疫情嚴峻，其捐款收入遭到影響，惟機構強調在這時期會「努力讓更多弱勢晚期病者得到尊嚴的適切照顧」。

抗疫好人好事（01製圖）

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