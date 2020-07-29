口罩令｜苦中作樂自製「吸煙神器」　不除罩照食　網民：戒煙啦

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新冠肺炎疫情繼續肆虐全港，政府進一步收緊防疫措施，今日（29日）起不論室外或室內，市民在所有公眾地方都必須配戴口罩，吸煙亦不獲豁免，對一班煙民來說猶如「末日」。Facebook近日就流傳一張自製「吸煙神器」的照片，只見相中人不用除下口罩，都可以將延伸吸管放進嘴裏，有網民驚嘆有創意，但亦有人指這樣吸煙還是會污染環境，「趁機戒煙啦」。

Facebook近日流傳一張自製「吸煙神器」的照片，只見相中人不用除下口罩，都可以將延伸吸管放進嘴裏。（fb「巴打f絲打Facebook Club」）

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有網民將該照片分享至「巴打絲打Facebook Club」，指「吸煙神器」所需材料十分簡單，五金舖已經可以買齊貨。從照片可見，數條白色膠管用接駁器連着呈L形，最底部則有位置放入煙頭。

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帖文瞬間引起熱議，有網民笑言新發明果然是要「迫」出來的，「為咗食煙可以去到幾盡」，又問「有冇電子煙版？」但有網民就擔心用吸管食煙，「癌症好快搵佢」，而且呼氣也有麻煩，直言「食得咁辛苦，寧願唔食」、「都係戒咗佢啦！」

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