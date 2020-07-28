食肆全日禁堂食明生效　呢班人成最大輸家　網民嘆：要識光合作用

新冠肺炎疫情第三波大爆發，本港確診個案數字多日破百，政府再「加辣」收緊防疫措施，周三凌晨0時起，食肆將全日禁堂食，「口罩令」擴展至所有公眾地方，「限聚令」則由4人收緊至2人，而體育館及泳池亦要關閉。 措施公布後引起市民熱烈討論，不少網民直言全日禁堂食，令人食餐安樂茶飯也不容易，慨嘆「要識光合作用先維到生」，連平日對時事意見一向矛盾的兩大討論區「連登」及「親子王國」網民也同一陣線，直指措施實施後，飲食業及戶外工作的人將成最大輸家。

政府推加辣防疫措施，周三0時起全日禁止食肆堂食，並強制室外戴口罩。（鄭子峰攝）

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政務司司長張建宗昨日與一眾局長交代最新一輪防疫措施，形容今波疫情是半年以來最嚴峻，政府要盡最大努力防止病毒擴散，因此呼籲市民盡量留家，亦指僱主應讓僱員在家工作。

措施公布後即引來市民關注，禁堂食亦毫無懸念成為焦點，Google Trends的數據顯示，「堂食」一字於昨晨有關措施的消息流出後已直線急升，至下午3時張建宗公布措施詳情後回落。

網民知道全日禁堂食後，紛紛以「要以光合作用維生」諷刺措施影響甚廣，令「光合作用」連帶成為熱搜詞，頻率之高更令「人類」、「張建宗」等竟同列於「光合作用」的相關主題，令人意外之餘亦都笑中有淚。

連登討論區帖文與「禁堂食」相關的熱門討論詞：

親子王國討論區帖文與「禁足令」相關的熱門討論詞：

而綜合「連登」及「親子王國」兩大討論區的網民意見，平日對時事看法相反的兩個討論區，今次竟站在同一陣線，討論重點同樣是在疫情下及政府的措施下如何安樂食飯。當中「食飯」（共58次）、「政府」（共55次）及「堂食」（共39次）成為最常提及字詞，而相關政策評論用字如「攬炒」、「自律」、「疫情」則緊隨其後。

兩大討論區的網民均認為，全日禁堂食的措施出發點雖然能夠理解，卻為不少打工仔帶來不便，尤其是需要在戶外工作的人士，例如地盤工人、售貨員、司機等，直指「好多行業只係食飯時間才可坐下」，又擔心天氣不佳時「連食飯位置都無」。

網民亦認為，另一受到措施極大影響的就是飲食業界，指措施猶如要整個行業「攬炒」，「畀着你係老細，全日做外賣定係唔開慳人工水電煤淨蝕租好」，更擔心長久下去會引致結業潮，「齋做外賣根本維唔到皮，今次肯定搞到倒閉潮」。

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