蘇格蘭惡女大鬧餐館　吐口水辱罵店員　露胸「屈」店主性侵　

英國蘇格蘭福爾柯克市（Falkirk）一名33歲金髮女子上周二（21日）晚走入一間中東串燒烤肉店買外賣，豈料突然發惡大肆破壞，不但辱罵店員更吐口水，甚扯低上衣故意露出胸部試圖誣衊店東性侵；惡女的舉動全被閉路電視拍下，事後遭到警方拘捕。

事發於晚上約11時55分，網上片段所見，涉事女子在餐館內不斷向店東及店員惡言相向，一度伸手拉扯對方衣角，多次吐口水，甚至突然扯低上衣露出胸部大叫「你性侵犯我！」其後惡女跌倒在地上，爬起來再大肆破壞，將櫥窗玻璃完全粉碎。

店東艾爾沙德（Zoheib Arshad）隨即報警，但警方抵達時惡女已逃去。艾爾沙德說：「那女子故意丟掉我們製作的外賣食物，然後向我們臉上吐口水，且說了很多充滿種族歧視的說話，還誣衊我性侵，實在太可怕了。」

+ 4 + 3 + 2

艾爾沙德估計惡女破壞造成的損失達7000鎊（約7萬港元），「我這間餐館是家族生意，已默默在這裡經營逾12年，從來未遇過脾氣如斯暴躁的客人，最終被逼報警，幸好街坊都很支持我們，店舖兩日後便能重開。」

警方表示，涉事女子已被拘捕，上周三（22日）出庭應訊承認蓄意破壞及襲擊他人等罪名，法院將於下月19日再次開庭審理。

網民均怒斥惡女，「她未免太惡毒了，還想誣衊別人性侵」、「幸好有拍下案發經過，還店主清白」、「這太可怕了，極度懷疑她在醉酒鬧事」。