謝拉畢拿飲醉酒瘋狂大鬧奧斯卡慶功派對保安：你知唔知我係邊個？

第92屆奧斯卡頒獎禮於昨日（10/2）圓滿結束，頒獎過後眾星當然要去不同的After party慶功兼放鬆一下。在各大派對中最星光熠熠的就是時裝雜誌《Vanity Fair》舉行盛大派對，所有演員及圈中名人都換上戰衣出席，現身該派對的有畢彼特（Brad Pitt）、出爐影后雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、Kanye West、Kim Kardashian、Kylie Jenner等。不過在派對期間卻發生了不愉快事件！

Gerard Butler現身奧斯卡紅地氈時，擺出鬼馬姿勢。（影片截圖）

憑《戰狼300》（300）及《白宮淪陷》（Olympus Has Fallen）系列而成功彈起的英國男星謝拉畢拿（Gerard Butler）跟模特兒女友Morgan Brown出席奧斯卡頒獎典禮，送女友回家後跟兩友人再戰Vanity Fair派對。根據外國傳媒報道，當時Gerard經已酩酊大醉，而會場時門外的保安人員竟然禁止Gerard的友人進內。Gerard便立即發爛大鬧保安：「你知唔知我係邊個？我係XX Gerard Butler！」亦有目擊者透露保安最後讓Gerard入內，但其友人仍不獲進內，最後便轉場到麥當娜（Madonna）舉辦的派對。