禁堂食後翌日開放社區中心午膳　網民質疑兩者無分別：政府多餘！

新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（29日）凌晨0時起禁堂食令正式實施，令大量戶外工作的打工仔只能在戶外食飯，同時又撞正大雨，畫面令不少人都覺得心酸流淚。同日晚上，政府指將會開放19間社區中心、會堂供市民用膳。《香港01》整合網民意見，普遍認為政府政策出錯，批評將吃飯人流轉去社區中心與堂食在實際上並無分別。

全日禁堂食實施首日，不少戶外工作者在公園吃飯。（資料圖片）

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《香港01》分別整合連登討論區及香港討論區網民對於禁止堂食、開放社區中心供午飯的意見。意見普遍不滿政府措施，亦不理解政府推出一項措施之後，很快就被另一項新措施推翻，甚有「朝令夕改」之感。網民亦都認為，政府開放社區中心供食飯，實際情況與堂食無異，屬「多餘」。

連登討論區有網民以「皇恩浩蕩 政府開避暑中心俾大家買外賣入去食」為題發文，帖中網民直指「咁同堂食有咩分別？」甚至認為風險比起堂食更高，因為人流或會更加密集。帖文中「分咩分別」及「分別」出現了9次及8次，批評字眼如「onX」、「老X」就分別出現了27次及8次。

香港討論區亦有網民以相關新聞標題發帖，大部分網民都認為政府政策有問題，甚至指出「進退兩難局面係政府自己造成」，開放社區中心與堂食無異，亦質疑只開放19個社區中心，容量有限之餘亦非所有人都「就腳」，戶外吃飯的問題未有解決，但亦有人覺得只是部分人「為反而反」。

香港討論區網民比較注重實際措施，「登記」（進入中心吃飯需登記）、「距離」、「保持」、「交談」分別出現10次、7次、3次及3次。同時批評字眼如「白痴」、「正苦」、「廢官」、「天才」就出現了7次、4次、3次及3次。

總括而言，網民普遍反對政府禁止堂食及開放社區中心作午膳地方，特別認為社區中心變成飯堂後，其實與堂食一樣，政府做法「多餘」。至今日約中午時候，有消息指政府將會於明日（31日）起重新開放早餐及午市堂食，但限一枱兩人。