留家抗疫成主流　「食譜」搜尋熱度與疫情有關　盤點15個最熱分類

新冠肺炎疫情繼續惡化，政府呼籲市民減少外出，多留在家中。無法外出食飯就只能叫外賣或是親自下廚，《香港01》參考Google Trends數據，發現「食譜」搜尋量與疫情嚴重與否有正比關係，而且更從相關搜尋項目歸納出10類香港網民主要搜尋的食材食譜！

數據以本年1月1日未有疫情時為起點以作比較，並統計至7月26日為止。從圖表可見，1月期間「食譜」的搜尋量一直維持低水平，熱門度約為30，踏入2月相關熱門度開始隨疫情上升，熱門度維持在40至50之間，甚至橫跨整個3月。

踏入疫情最嚴重的4月，「食譜」搜尋熱門度進入高峰，熱度甚至於4月中達到爆錶的100。及後疫情緩和，食譜搜尋熱門度有見回落，6月時的熱門度跌至與疫情爆發前的1月相若。7月疫情進入第3波，食譜搜尋熱門度再見回升。

圖表另一特點是，「食譜」搜尋熱門度除了跟疫情有關之外，周末的熱門度明顯比平日高，相信與疫情下市民周末放假亦留在家中，並以烹飪消磨時間有關。

另外，從Google Trends的相關搜尋熱門度之中，亦可得知網民搜尋的食譜多與何種食物或食材有關，相關熱門度排行如下：

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總括而言，疫情及抗疫措施影響之下，令市民更常在家煮食，連帶提升食譜的搜尋量，算是意料之中的結果。另外周末期間食譜的搜尋量較多，亦配合市民周末留家抗疫的做法。比較意外的是，在熱門搜尋的食譜之中，蛋糕排名第一之餘，熱門度的拋離幅度比起第二位麵包十分之大（蛋糕為100，麵包為43），而芝士蛋糕及古早味蛋糕亦有上榜，可見港人對蛋糕熱愛非常。

同場加映：更多生活百科！（香港01製圖）

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