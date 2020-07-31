月入2萬屋邨妹較知足勝6萬名校女？　網民：知足同家境冇直接關係

不少女生選男友都會考慮收入，如果收入愈高、出身名校，很大機會被視為「筍盤」，不過有網民認為這不能套用在女生身上，反而「溝個2萬月入嘅屋邨妹點都好過6萬中產DGS（拔萃女書院）啦」，認為屋邨妹最少要求較低，物慾不高較易滿足，最後又寄語要知道自己的經濟能力，「你識咁諗人，人哋都識咁諗你」。

樓主指屋邨妹要求較低，例如可以住御龍山都開心滿足到不得了。（《幻愛》劇照）

該名網民投稿到facebook群組「CUHK Secrets」，表示「溝個2萬月入嘅屋邨妹點都好過6萬中產DGS啦，巴打你真係唔識嫁喎！」，文中指名校拔萃女可能較享受，因此對生活要求較高，認為就算男生與拔萃女共同成長、共同致富，但壓力會很大，例如買樓的時候，男生想買980萬元的御龍山2房單位，但拔萃女可能嫌單位太細太遠，最後男生被說服買1600萬的灣仔囍滙2房；樓主認為屋邨成長的女生不會要求那麼高，「御龍山都開心滿足到不得了！」

樓主又舉例買車的時候，一定要買名車，「你唔好諗住買豐田Camry、寶馬1系、平治A Class喎，人哋爸爸揸開寶馬M5、保時捷Panamera呢種級數嘅車」，不過屋邨妹可能本來家中沒有車，一架「普通車已經好滿足了」。車樓以外還有禮物，樓主稱拔萃女的父母可能都送女兒名牌手袋，生日蛋糕也是從半島、四季等酒店購買，「你諗住買地鐵站果啲俾佢？不要傻了。」

樓主認為和拔萃女一起壓力會很大，可能被要求買1600萬的灣仔囍滙2房單位。（資料圖片）

最後樓主結語提醒網民要知道自己的經濟能力，不要不自量力，「冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽」，除非本身有錢，「同DGS女一樣嘅價值觀」，可以輕鬆負擔港島豪宅、歐洲名車、法國名牌手袋，否則如果不夠錢，「唔好咁快就學識睇人唔起，屋邨妹好失禮你？」。

樓主的說法引來網民的熱議，有人認同要選擇和自己背景相似的伴侶，過分高攀只會令自己辛苦，「莫道你在選擇人，人亦能選擇你」，但亦有網民發現破綻，直指拔萃女也可以是屋邨妹，所以拔萃女不代表貪慕虛榮，屋邨妹也不一定代表知足，「一個人知唔知足同家境應該冇直接關係」。

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