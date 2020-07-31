立法會選舉民主派12人被DQ　數據解構梁繼昌點解「爆冷」成熱搜王

各區選舉主任昨（30日）去信12名民主派立法會選舉參選人，宣布他們的參選提名無效，消息一出即引來各界熱議，12名被DQ的參選人在網上的搜尋量亦隨之激增。 《香港01》記者整合各參選人的facebook專頁以及Google Trends數據，分別整理出DQ12人的網絡熱度以及與網民互動量的表現，發現一向為市民熟識的抗爭派代表，無論在搜尋量或互動量雖有突出表現，然而未算最高，反而被視為取態較溫和及有政黨背景的參選人，在DQ後的搜尋量更高，顯示他們獲網民注意度急升，這種現象或許反映市民對DQ一事的看法，現時結果出乎許多人的意料。

12名民主派立法會選舉參選人昨分別被裁定參選提名無效，當中6人曾以「本土抗爭派」自居。(資料圖片/李澤彤)

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自昨午約3時起陸續傳出，指12名參選人被選舉主任裁定參選提名無效，消息引起社會討論。Google Trends數據可見，12人的名字均於約3時半被搜尋次數直線急升，即使升幅最少的劉頴匡，搜尋熱度亦較平時高出約10分，至於搜尋量最高的參選人，竟不是以「抗爭派」或「本土派」自居的參選人，亦不是黃之鋒或「立場姐姐」何桂藍等參選人，反而是會計界現任議員梁繼昌「爆大冷」跑出。

會計界現任議員梁繼昌被DQ，成為網民熱搜之冠。（資料圖片／盧翊銘攝）

12名被DQ參選人過去一日的網絡熱度：（名稱以最高峰時數據排序，下同）

12名被DQ的民主派參選人中，梁繼昌成為網上熱搜之冠，其後是公民黨楊岳橋、袁嘉蔚、岑敖暉及「立場姐姐」何桂藍，這排名或可反映市民對不同參選人被DQ的意外程度。另外，中大政治及行政學系高級講師蔡子強認為，梁繼昌形象「謙謙君子、溫文有禮」，或市民對其認識不深，得知DQ消息時更感意外，遂搜尋其資料了解原因。

15名表明為「本土抗爭派」的參選人中，目前已有6人被DQ，當中袁嘉蔚、岑敖暉及何桂藍同為5大最高熱搜度的參選人之一，可見這派別相對傳統泛民主派及現任議員亦不輸蝕，獲得相若的關注度。

12名參選人的被DQ理由：

12名參選人的被DQ理由各有不同，惟當中越過最多「紅線」，在5個被視為不可能真誠地擁護《基本法》理由中被指違反4項的黃之鋒、劉頴匡及梁晃維，搜尋量卻不如只違反一項的梁繼昌何桂藍及鄭錦滿，可見DQ理由並非直接影響網民的搜尋度。

至於與網民的互動量方面，比較12名參選人的facebook專頁表現，楊岳橋昨日4時刊出的「我已被政權 DQ」帖文獲得最多網民表態，成為總表現最突出的帖文。

而比較昨日下午3時至今午12時內，12名參選人的總帖文表現，黃之鋒則是獲得最多網民反應的一位，7個帖文共獲逾2.2萬回應，其次為楊岳橋及何桂藍。相反，熱搜之冠梁繼昌不論帖文或回應數量均是12人中最低，時段內刊出的1個帖文只獲378個回應，只為黃之鋒獲得回應總數的60分之1。

互動量數據亦可見，多發帖不一定獲得相應多網民回應，頭3名獲最熱烈網民回應的參選人分別只發了7個、4個及2個帖文，便獲得至少9000個回應。然而密密發帖，時段內共發16個帖文的鄭錦滿，卻只獲共7500多個回應，相信帖文內容與網民反應並沒直接關係，專頁的覆蓋度及追蹤者人數的影響反而更大。

總結而言，12名民主派參選人被DQ無可否認是網民關注的新聞事件，其中背景相對溫和的梁繼昌亦被裁定參選提名無效似乎最令網民意外，令其成為熱搜之冠。而DQ原因以及發文數目則相信與參選人獲得的回應數量沒太大關係，反而與其粉絲數量及是否眾人關注對象更相關。

另外，以「抗爭派」及「本土派」自居的參選人，所獲的搜尋量及網民反應均不比具政黨背景的傳統泛民差，可見這派別是今次選舉的一大亮點。