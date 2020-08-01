港媽趕功課無時間煮飯　13歲囡下廚炮製三餸一湯　網民讚：叻女！

不少香港人沒有煮食習慣，三餐不是靠餐廳就是媽媽的住家飯。不過有港媽日前在網上分享13歲女兒親自下廚的窩心舉動，在媽媽趕交功課時一手包辦三餸一湯，獲不少網民大讚「叻女」；媽媽也安慰表示該頓晚飯「滿分」，坦言育兒之道最重要是「適當時放手」。

有港媽日前因趕功課沒有時間煮晚飯，結果13歲女兒二話不說便答應幫忙，精心炮製三餸一湯。（fb「今晚煮乜好」）

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樓主在facebook群組「今晚煮乜好」發帖，稱自己日前由於趕時間交功課，難以抽空煮飯，故跟女兒提議「不如妳煮今晚餐飯啦」，未料乖女二話不說便答應，最後在她的指導下，女兒由清洗、切食材及調味均一手包辦，煮出三餸一湯。據帖文附載的照片，看到女兒親手為爸媽炮製冬瓜湯、鹽水毛豆、陳皮蒸魚，以及瑞士汁雞槌，相當專業。

看着女兒煮的整桌飯餸，樓主不禁稱讚「滿分」，又指女兒現年13歲，「呢個年紀反叛多過乜，所以佢都算乖㗎啦」，透露自己曾跟女兒開玩笑指：「妳識煮咁多嘢全靠有一個懶惰媽媽。」樓主同時分享湊女經，表示為人父母最重要的是在適當時放手，維持良好母女關係也非常重要。

樓主表示，雖然今次是女兒首次煮晚飯，但其實她早在小學時期已學會簡單的煮食技巧，例如煎牛扒，直至升中後主動提出帶飯回校，不時自己準備飯盒，又會為媽媽和妹妹煮早午餐，對烹飪非常感興趣。

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