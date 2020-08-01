玄彬宋慧喬再傳復合成熱搜　相關字驚現「股價」竟與胡孟青有關

迷倒萬千女粉絲的韓國「國民老公」玄彬再被爆與分手9年的舊愛宋慧喬復合，網民發現的1張背影照片令傳言「似層層」，更有消息稱2人相伴深夜放狗並已同居，令男神的名字熱搜度繼續升溫。 不過仔細看香港網民的搜尋數據，卻發現搞笑相關字，與玄彬相關的最熱門搜尋字詞，竟不是其作品或緋聞對象，反而「中電股價」及「恆生股價」，熱度甚至被評為「飆升」狀態，而背後原因竟與香港股評人胡孟青（青姐）以《愛的迫降》作比喻的經典言論有關，令人笑住大跌眼鏡。

韓國「國民老公」玄彬再被爆與分手9年的舊愛宋慧喬復合，引來一眾粉絲關注。（劇照）

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雖然玄彬與宋慧喬復合的消息已是4個月內第二度傳出，惟男神影響力不減，不少粉絲都非常好奇，個個神探上身整理相關「證據」。即使玄彬所屬公司已回應指傳言「沒有事實根據」，而宋慧喬公司亦態度強硬，直指「事件沒有回應價值，中國傳媒亂報道已不是第一天」；惟玄宋復合的相關資料仍成為粉絲們的熱話，令玄彬的名字又再擠身熱搜榜。

玄彬與宋慧喬復合的消息再傳，令「玄彬」搜尋熱度飆升。（google trends截圖）

Google Trends數據顯示，身為「國民老公」的玄彬的搜尋熱度一向高企，平日也維持約30至40分，不過昨日中午他與宋慧喬復合的消息再度傳出後，其名字的搜尋量再次急升，熱潮更持續至今晨始重返平日水平。由於復合消息未獲韓國粉絲認證，反而是內地粉絲在熱烈討論，令「玄彬宋慧喬」一詞昨日曾登上微博熱搜。

「玄彬」一詞的最熱門相關搜尋結果：

（google trends截圖）

男神玄彬的戀情發展獲粉絲關注已成常識，搜尋熱度數據飆升屬可預計中，不過仔細看相關搜尋關鍵字卻「意外驚喜」。與「玄彬」相關的最熱門搜尋關鍵字中，頭兩位竟是與他毫無關聯的「中電股價」及「恆生股價」，熱度甚至被評為「飆升」狀態，令人完全摸不着頭腦。

然而再以「玄彬」及「股價」作搜尋字詞，便能破解謎團。讓男神與本地股市表現拉上關係的，原來全因著名財經界股評人胡孟青（青姐）的一番言論。

胡孟青本年4月曾以玄彬主演的《愛的迫降》劇情，比喻投資者面對匯控（0005）歷史性不派息的情況。（資料圖片）

由玄彬擔任男主角、本年初熱播的韓劇《愛的迫降》引起追劇潮，除了讓年輕男女看得痴醉，連中年的青姐亦關注，她於今年4月評論匯控（0005）歷史性不派息時就以《愛的迫降》作比喻，稱如投資者自比投資界玄彬，便要做好準備把匯控當成股壇孫藝珍，「不介意愛的迫降，就要有愛得深跌得甘的覺悟」。相關言論一度引來投資者熱論，成為其獨到股價評論的經典之一。胡孟青的言論，令「玄彬」跟「股價」變成互相關連詞，而在網民的搜尋中，「中電股價」及「恆生股價」是恆常熱門詞，經搜尋器演算後便與「玄彬」拉上關係。

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翻查資料，不難發現青姐原來是資深韓迷，早於2014年，她就曾於專欄寫過男士健身練肌肉的潮流。文中她曾點名稱讚玄彬形象良好，不但練出一身「冇花冇假」的肌肉，獲得影迷支持，連服兵役表現也受到讚賞，形容他「不會恃靚行兇」，看來她並非一時追劇才支持玄彬，反而更像資歷深厚的「玄太太」一份子。

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