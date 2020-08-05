在家自煮健康素食一日三餐菜單　早上一杯西芹汁排毒抗發炎

現代人注重健康，亦愈來愈多人選擇食素，其實食素都可以十分豐盛。YouTube頻道「找蔬食Traveggo」就分享了他們自煮一日三餐的健康素食菜單，有心思的食材配搭加上精緻的擺盤，令人食指大動。

Hao解釋西芹汁好處很多，可以排毒、抗發炎、對抗慢性疾病等等。（「找蔬食Traveggo」youtube圖片）

YouTube頻道「找蔬食Traveggo」有逾11萬訂閱，經營的是一對來自台灣愛吃美食的素食情侶Hao和Yang，他們經常都會分享美味素食和環保生活之道。他們其中一條影片就分享了自煮素食一日三餐的菜單。

早餐先是來一杯西芹汁，做法非常簡單只要把西芹用攪拌機攪拌，倒入濾渣袋擠壓出原汁，Hao解釋西芹汁好處很多，可以排毒、抗發炎、對抗慢性疾病等等。到了午餐Hao自己捲了醬燒海苔豆包，用腐皮包住紫菜加入醬汁煎香，當她切開紫菜腐皮包如鳴門卷一樣，十分可愛。

到了晚餐，Hao再烹煮印度椰奶咖哩醬，加入南瓜、紅蘿蔔、薯仔和咖哩粉等，煮熟後再配料和椰奶放入攪拌機攪拌打碎，最後配上紅米飯，西蘭花和菇等上碟，樸實又健康。

【本文已獲「找蔬食Traveggo」頻道授權】