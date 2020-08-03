嫌輪候時間太長　見醫生戴防護裝備　喉痛婦斥：怕死唔好做醫生啦

本港新冠肺炎疫情持續，醫護一直在前線救急扶危，工作壓力愈來愈大。最近一名普通科門診醫生在網上訴苦，大嘆遇上女病人因不滿輪候太長，多次出言挖苦，更被對方直斥沒有醫德，「咁怕死唔好做醫生啦！」，令樓主既委屈又憤怒。

有普通科門診醫生在網上吐苦水，指日前被一名喉嚨痛女病人指罵，不但直斥他無醫德，更稱：「咁怕死唔好做醫生啦！」（資料圖片）

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該名普通科門診醫生早前向facebook專頁「HA Secrets」投稿，指最近在疫情下，每天除了應付大批候診市民，還要經常出入有發燒病人的病房，處理高風險個案，壓力已非常大。不過，他日前在門診工作時遇到一名因喉嚨痛而求診的女病人，一入病房便不由分說地「發炮」，批評輪候時間過長，看到醫生佩戴口罩和面罩，更斥：「你哋醫生啲命就特別矜貴嘅，我條命呢就唔值錢嘅！」

↓↓↓女病人大罵醫生全紀錄↓↓↓

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面對病人大罵，醫生也只好當作聽不到，繼續詢問對方旅遊、職業、接觸及群聚史，檢查確認沒有發燒、頸淋巴結等嚴重病徵，遂為病人開藥，並要求她接受深喉唾液化驗。然而，女病人此時竟突然發惡，指罵：「有冇搞錯啊，喉嚨痛喉嚨都唔睇吓，你有冇醫德㗎？咁怕死唔好做醫生啦！係咪我有肺炎你就由得我死唔醫我呀？」

樓主在文中不禁慨嘆，「好憤怒，好委屈，好灰，好洩氣」，不少網民則同情醫護人員，指他們不但工作繁重，更不時遇到蠻不講理的病人，「呢啲咁自私嘅人真係唔好理佢」、「辛苦晒，唔使為呢啲人勞氣」。

男病人自爆睇醫生目的如食誠實豆沙包：

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同場加映：伊朗插畫家向醫護無私奉獻致敬 。

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