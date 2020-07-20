醫院文員分享dirty team病房實況　籲留家抗疫：護士清潔工無停手

新冠肺炎第三波疫情仍未受控，本港單日確診人數紀錄再創新高，面對「疫戰」，辛苦的不只落力救人的醫護人員，一眾在醫院內緊守崗位的職員也非常重要。有自稱dirty team病房文員早前投稿至facebook專頁，講述現時病房內的忙碌情況，直言「每次收工都係散晒」，希望市民配合，盡量留家抗疫，減輕他們的負擔。

有自稱dirty team文員於網上發文，講述隔離病房的忙碌情況，呼籲市民留家抗疫減輕前線負擔。圖為示意圖，非涉事人。（資料圖片）

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該名自稱在dirty team工作的醫院文員投稿至facebook專頁「公務員secrets」，分享每日在病房見到的忙碌情況，直言自己只是文員，但每日收工「都係散晒」，「文員都可以攰到咁，可想而知護士同啲姐姐係真係好好好忙，真係仆心仆命做好自己嘅本分」。

他指病房內各個崗位都有其面對的困難，護士每日處理排山倒海的工作，「日日就收症，轉病房，出院，又收症，無限輪迴」，更要面對病人的無理要求。而清潔姐姐則做到無停手，「每日由返工清潔到收工，日日身水身汗，仲要利用自己嘅食飯時間沖涼先安心食飯」，令他見到也覺心酸。

他希望講出隔離病房的真實情況，提醒網民留家抗疫的重要。圖為示意圖，非涉事人。（資料圖片）

至於文員雖不用進入病房，但忙碌時猶如打雜，「總之就係邊到要幫手就去邊」，例如負責幫忙找物資，疊牌子，整理好病房上下的文件等等，擔任這工作的樓主直指：「我可以好肯定話你知，做一日咁嘅跑腿，真係會攰到嘔。」他更指出，即使身為dirty team一員，由於不需進入負壓房接觸病人，故亦只獲分派一般外科口罩，而非全套保護衣物，「無你哋諗得咁幸福」。

他希望講出隔離病房的真實情況，呼籲市民配合留家抗疫：「大家成日話尊重前線為醫護打氣，點解唔可以聽下教授嘅說話，真係在家抗疫？出少日街，玩少一日，飲少一日酒會慘啲，定係中肺炎會慘啲？」

帖文引來網民熱議，不少人留言為醫院內各個崗位的職員打氣，「感謝你們的辛勞付出，我會乖乖留家抗疫，以作支持」、「文職同事都水深火熱，何況一眾護士同清潔」、「呢位文員好有愛，觀察力亦好強，留意到每個人身上嘅困難。祝福你平安健康」。另有網民批評在第三波疫情殺到之際，仍繼續外出娛樂的人，「出街玩開心啲？定係中招瞓醫院開心啲？」。

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